FPÖ - Nepp zu SPÖ-Themenrat: Alter Wein in roten Schläuchen

„Die SPÖ steht heute leider für den Kollaps des sozialen Wohnbaus. Die SPÖ Wien und Bürgermeister Michael Ludwig exerzieren ihn vor“, kommentiert Wiens FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp den heutigen SPÖ-Themenrat zu leistbarem Wohnen.

„Wiener Wohnen ist der größte Gewinner der Inflationswelle. Während wir Freiheitliche eine Mietensenkung auf genossenschaftliches Niveau fordern, kassiert die SPÖ Monat für Monat bei 220.000 Gemeindewohnungen ab“,

kritisiert Nepp. „Und gleichzeitig herrscht ein Sanierungsstau von 10 Milliarden Euro bei Wiener Wohnen. Das ist reale rote Wohnpolitik“, setzt Nepp nach.

„Was macht SPÖ-Wohnminister Andreas Babler dagegen, dass genossenschaftliche Sozialwohnungen an Anleger verkauft werden? Was macht er, wenn wie aktuell im Fall einer konkreten Wohnungsgenossenschaft - der Verdacht besteht, dass Banken im gemeinnützigen Wohnbau cashen? Nichts“, fordert Nepp Reformen und verweist auf die geltende Unschuldsvermutung für alle Genannten und Beteiligten.



„Wir Freiheitliche haben klare Konzepte für leistbares Wohnen. Die SPÖ und besonders die Wiener SPÖ nur leere Versprechen“, schließt Nepp.