30. FW-Bundestag 2025: Matthias Krenn als Bundesobmann der Freiheitlichen Wirtschaft bestätigt.

Wien (OTS) -

Die Freiheitliche Wirtschaft (FW) hat im Rahmen ihres Bundestages am Samstag, dem 18. Oktober 2025 Bundesobmann Matthias Krenn im Amt bestätigt. Zu seinen Stellvertretern wurden Reinhard Langthaler, NAbg. KommR Michael Fürtbauer und Thomas Kainz gewählt. Langthaler wurde zugleich als Generalsekretär bestätigt, Norbert Ranftler übernimmt künftig die Funktion des Finanzreferenten.

Im Mittelpunkt des Bundestages standen ausschließlich die Stärkung des österreichischen Wirtschaftsstandortes und die Interessen der heimischen Unternehmer. Die aktuelle VP-SP-NEOS-Regierung schläft in der Pendeluhr und tut nichts für jene, die mit ihrer täglichen Arbeit Wohlstand und Arbeitsplätze sichern, so die klare Kritik der FW.

Mit dem einstimmig beschlossenen Leitantrag ‚Respekt für Leistung‘ bekennt sich die Freiheitliche Wirtschaft zu einem klaren Kurswechsel:

Zu einer Gesellschaft, die Leistung wertschätzt.

Zu einer Wirtschaft, die befreit wird.

Zu einem Land, das seinen Wohlstand sichert.

Zu einem Unternehmertum, das anerkannt und nicht verdammt wird.

Bundesobmann Matthias Krenn zum FW-Bundestag 2025: „Österreichs Unternehmer verdienen endlich wieder Respekt, Freiheit und faire Rahmenbedingungen. Wir stehen für eine liberale Wirtschaftspolitik, die Mut macht und Leistung belohnt, statt zu hemmen und zu bestrafen. Jetzt ist die Zeit reif, unser Land wirtschaftlich zu erneuern – mit Tatkraft, Zuversicht und echter Wertschätzung für jene, die jeden Tag anpacken. Respekt für Leistung – das ist unser Auftrag.“