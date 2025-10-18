  • 18.10.2025, 10:44:33
Zierfuß/Taborsky: SPÖ-Neos-Stadtregierung greift in die Taschen der Arbeitnehmer und Unternehmer

Geplante Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags belastet arbeitende Menschen zusätzlich

Wien (OTS) - 

Die SPÖ-Neos-Stadtregierung plant eine Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags und greift damit direkt in die Geldbörsen der Wiener Arbeitnehmer und Unternehmer. „Die Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags zieht direkt vom Gehalt hart verdientes Geld von den arbeitenden Menschen weg, damit weiter Geld für Misswirtschaft, Mindestsicherung und Co. rausgehaut wird“, kritisiert der Klubobmann der Wiener Volkspartei Harald Zierfuß.

Auch Gemeinderat Hannes Taborsky, Arbeitssprecher der Wiener Volkspartei übt scharfe Kritik: „Die geplante Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags trifft die Beschäftigten mitten ins Herz. Für viele Wienerinnen und Wiener stellt dies eine weitere Belastung dar. Das ist keine soziale Politik, das ist ein Griff in die Taschen der arbeitenden Menschen.“

Zierfuß und Taborsky fordern die Stadtregierung auf, endlich im eigenen System zu sparen, statt die arbeitenden Menschen und Unternehmer zu belasten.

