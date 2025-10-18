  • 18.10.2025, 09:52:03
FPÖ - Nepp: Rot-pinke Stadtregierung kürzt den Wienern ihren Netto-Lohn um 95 Millionen Euro

Unternehmer werden im gleichen Ausmaß belastet

Wien (OTS) - 

„Das ist eine bodenlose Frechheit“, so FPÖ-Landesparteiobmann Stadtrat Dominik Nepp zur geplanten Erhöhung des Wohnbauförderungsbeitrags. „Wer in Wien arbeitet, dem bleibt künftig automatisch weniger Geld am Konto. Zudem werden Unternehmen, die es in Zeiten der galoppierenden Inflation ebenfalls sehr schwer haben, genauso belastet, da Dienstnehmer und Dienstgeber diesen Beitrag zu gleichen Teilen leisten müssen. 190 Millionen soll diese Wohnbauförderung bringen. Das bedeutet, Bürgermeister Ludwig stiehlt 95 Millionen Euro von den Arbeitnehmern und belastet die ohnehin schon leidgeprüften Arbeitgeber ebenfalls um 95 Millionen. Und das alles, um Völkerwanderern Luxuswohnungen wie in Favoriten zur Verfügung stellen zu können. Dieses Ausnehmen der Steuerzahler, die nun für eine jahrelange SPÖ-Budgetpolitik des Grauens büßen müssen, ist auf das Schärfste abzulehnen.“

