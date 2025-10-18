VORward 2025 – Ihre Stimme zählt!

Wien, St. Pölten, Eisenstadt (OTS) -

Auch in diesem Jahr verleiht der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) den VORward – den Preis für herausragende Leistungen, innovative Projekte und engagierte Persönlichkeiten im öffentlichen Verkehr der Ostregion. Fahrgäste können bereits im Vorfeld aktiv mitbestimmen: Ab sofort bis einschließlich 27. Oktober läuft das Publikumsvoting für die drei VORward-Kategorien „Beste Buslenkerin/bester Buslenker“, „Beste Zugbegleiterin /Bester Zugbegleiter“ sowie „Beliebtestes Schienenfahrzeug“. Stimmen können täglich für die Lieblingskandidatinnen und -kandidaten unter www.VOR.at/VORward abgegeben werden.



Am 6. November 2025 findet die festliche VORward-Preisverleihung des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR) in St. Pölten statt, Gastgeber ist das Land Niederösterreich. Gemeinsam mit allen VOR-Partnern, Vertreterinnen und Vertretern der Gebietskörperschaften sowie zahlreichen Gästen werden herausragende Leistungen, engagierte Persönlichkeiten und zukunftsweisende Projekte im öffentlichen Verkehr der Ostregion gewürdigt. Insgesamt werden acht VORward-Auszeichnungen vergeben: Fünf Kategorien werden durch Fachjurys entschieden, in drei Kategorien bestimmen die Fahrgäste selbst durch ein Publikumsvoting ihre Favoriten.

Ein Abend für die Heldinnen und Helden des öffentlichen Verkehrs

Die VORward-Preisverleihung rückt jene Menschen ins Rampenlicht, die mit Leidenschaft, Kompetenz und Innovationsgeist den öffentlichen Verkehr in der Ostregion prägen. Ob Buslenkerinnen und Buslenker, die täglich für einen sicheren und pünktlichen Transport sorgen, Zugbegleiterinnen und Zugbegleiter, die Fahrgäste freundlich betreuen, oder Expertinnen und Experten, die im Hintergrund für reibungslose Abläufe und verlässliche Fahrgastinformationen sorgen – sie alle tragen dazu bei, dass jährlich über eine Milliarde Fahrgäste im VOR komfortabel, sicher und verlässlich unterwegs sind.

Publikumsvoting – jetzt abstimmen und mitentscheiden!

Ab sofort können Fahrgäste täglich über ihre Lieblingskandidatinnen und -kandidaten und Lieblingsschienenfahrzeuge in folgenden drei Kategorien abstimmen:

Beste Buslenkerin/Bester Buslenker



Nominiert sind:

Lukas Andre (Gschwindl) – Linien 562, 563, 569

Wilma Derler (Verkehrsbetriebe Burgenland) – Linien B14, B20

Denis Milutinovic (Postbus) – Raum Vösendorf, Mödling, Wien Umgebung

Thomas Zeitlinger (Pichelbauer) – Linien 728, 727, 729

Beste Zugbegleiterin/Bester Zugbegleiter



Nominiert sind: Verena Avcil (ÖBB), Alexandra Kerekgyarto (Westbahn), Krisztián Pataky (Raaberbahn), Christoph Sailer (ÖBB), Gerda Teubenbacher (Niederösterreich Bahnen), Markus Theiler (ÖBB)

Beliebtestes Schienenfahrzeug

Nominiert sind: Himmelstreppe (Niederösterreich Bahnen), Talent 4024/4124 (ÖBB), Desiro 5022 (ÖBB), Desiro ML „Cityjet“ 4744/4746 (ÖBB), Doppelstock-Wendezug (ÖBB), VENTUS (Raaberbahn), TW500 (Wiener Lokalbahnen)

Weiterführende Informationen sowie das Publikumsvoting sind unter www.VOR.at/VORward abrufbar.

Fachjury-Awards: Auszeichnungen für besondere Leistungen

Neben den Publikumspreisen werden fünf weitere VORward-Auszeichnungen durch Fachjurys vergeben:

Beste Maßnahmen für Barrierefreiheit und Inklusion

Lifetime VORward für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Lifetime VORward für Unternehmerinnen und Unternehmer

VORward „Vor den VORhang“ – für Teams, die im Hintergrund Großartiges leisten

VORward für Innovation im Öffentlichen Verkehr

