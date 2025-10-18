Ehrung von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Einrichtungen und Pflegefamilien

Wien (OTS) -

Am 17. Oktober war es wieder so weit: Die jährliche Ehrung der Kinder und Jugendlichen, die in sozialpädagogischen Einrichtungen oder bei Pflegefamilien leben, fand in feierlichem Rahmen statt.

Die Ehrungen wurden von Jugendstadträtin Bettina Emmerling sowie dem Abteilungsleiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, Johannes Köhler, durchgeführt.

Emmerling betonte: „In Wien stellen wir junge Menschen in den Mittelpunkt. Diese Veranstaltung ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Kinder und Jugendlichen sowie für alle Fachkräfte und Pflegefamilien, die sie auf ihrem Weg begleiten.“

Die Veranstaltung würdigte junge Menschen, die in besonderer Weise aufgefallen sind – sei es durch herausragende Leistungen im Sport, in der Schule oder Ausbildung oder durch besonderen Lebensmut und Lebensfreude, etwa nach einer schwierigen Operation oder medizinischen Behandlung.

Für einen festlichen Rahmen sorgt die Servicestelle der Wiener Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam mit dem Wiener Rathaus in der Volkshalle, wo die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt standen. Im Anschluss an die Ehrung wurde zu einem Imbiss eingeladen, um gemeinsam das Engagement aller Beteiligten zu feiern.