  • 18.10.2025, 09:05:33
  • /
  • OTS0005

Ehrung von Kindern und Jugendlichen in sozialpädagogischen Einrichtungen und Pflegefamilien

Wien (OTS) - 

Am 17. Oktober war es wieder so weit: Die jährliche Ehrung der Kinder und Jugendlichen, die in sozialpädagogischen Einrichtungen oder bei Pflegefamilien leben, fand in feierlichem Rahmen statt.

Die Ehrungen wurden von Jugendstadträtin Bettina Emmerling sowie dem Abteilungsleiter der Wiener Kinder- und Jugendhilfe, Johannes Köhler, durchgeführt.

Emmerling betonte: „In Wien stellen wir junge Menschen in den Mittelpunkt. Diese Veranstaltung ist ein Ausdruck der Wertschätzung für die Kinder und Jugendlichen sowie für alle Fachkräfte und Pflegefamilien, die sie auf ihrem Weg begleiten.“

Die Veranstaltung würdigte junge Menschen, die in besonderer Weise aufgefallen sind – sei es durch herausragende Leistungen im Sport, in der Schule oder Ausbildung oder durch besonderen Lebensmut und Lebensfreude, etwa nach einer schwierigen Operation oder medizinischen Behandlung.

Für einen festlichen Rahmen sorgt die Servicestelle der Wiener Kinder- und Jugendhilfe gemeinsam mit dem Wiener Rathaus in der Volkshalle, wo die Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt standen. Im Anschluss an die Ehrung wurde zu einem Imbiss eingeladen, um gemeinsam das Engagement aller Beteiligten zu feiern.

Rückfragen & Kontakt

Stephan Maier

Mediensprecher der Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling

stephan.maier@wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright