Lotto: Am Sonntag geht es um einen Dreifachjackpot mit 3,2 Millionen Euro

Jackpot auch beim Fünfer mit Zusatzzahl und beim Joker

Wien (OTS) - 

Für die Lotto Bonus Ziehung gestern Abend wurde bis zum Annahmeschluss kein Tipp mit den „sechs Richtigen“ abgegeben. Niemand hatte die Zahlen 7, 16, 22, 27, 32 und 33 auf einem Tippschein angekreuzt, weder per Hand noch via Quicktipp, damit geht es am Sonntag bei Lotto „6 aus 45“ nun um einen Dreifachjackpot für die Spielteilnehmer:innen. Auf den oder die Sechser warten dann 3,2 Millionen Euro.

Die 30.000 Euro-Bonus-Gewinn, die zusätzlich bei der Freitags-Bonus-Ziehung unter allen teilnehmenden Tipps verlost wurden, gehen an die Quittungsnummer 6946486771, gespielt in Niederösterreich.

In der vergangenen Runde gab es auch keinen Fünfer mit der Zusatzzahl 36, damit wartet am Sonntag nun auch hier ein Jackpot mit 190.000 Euro.

LottoPlus
Bei LottoPlus gab es dieses Mal ebenfalls keinen Sechser. Davon profitieren aber die LottoPlus Fünfer. Auf sie wurde die Gewinnsumme des Sechsers aufgeteilt. Jeder der 47 LottoPlus Fünfer erhält mehr als 5.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es um rund 150.000 Euro.

Joker
Und auch beim Joker gab es keinen Tipp mit der richtigen Joker-Zahl. Somit geht es hier nun ebenfalls um einen Jackpot. Auf das „Ja“ zum Joker und die richtige Joker-Kombination warten in der nächsten Runde 350.000 Euro.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehung von Freitag, 17. Oktober 2025, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen.

Österreichische Lotterien
Christopher Reisinger, bakk. phil.
Corporate Communications
Telefon: +436646148004
E-Mail: christopher.reisinger@lotterien.at
Website: https://www.lotterien.at/

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
