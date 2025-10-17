13. Wiener Freiwilligenmesse: Bühne für zivilgesellschaftliches Engagement

Wien (OTS) -

Am 18. und 19. Oktober 2025 findet im Festsaal des Wiener Rathauses die 13. Wiener Freiwilligenmesse statt, die vom Verein Freiwilligenmessen veranstaltet und vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz wieder unterstützt wird.

Nicht ohne Grund zeigt sich Bundesministerin Korinna Schumann stolz über die Freiwilligenarbeit in Österreich: Beinahe 50% aller Menschen ab 15 Jahren sind in ihrer Freizeit ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. “Das sind insgesamt 3,72 Millionen Freiwillige, die pro Woche rund 24 Millionen Stunden aktiv sind. Das ist ein Beitrag für die Zivilgesellschaft, der alles andere als selbstverständlich ist. Freiwilligentätigkeit bedeutet, die eigene Zeit und Energie in den Dienst der Mitmenschen zu stellen. Sie ist ein wesentlicher Pfeiler des sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es ist mir ein großes Anliegen, dieses wertvolle Engagement zu fördern”, so Bundesministerin Schumann.

Die Freiwilligenmesse ist für diesen Zweck ein besonders wichtiges und mittlerweile bewährtes Format. In kürzester Zeit können sich Besucher:innen dort ein Bild von der Bandbreite ihrer Mitwirkungsmöglichkeiten machen. Auch dieses Jahr werden sich wieder zahlreiche Organisationen als Aussteller:innen im Rathaus einfinden. Sie nützen die Messe als Plattform, um neue Freiwillige von ihrer Sache zu begeistern. Umgekehrt bietet die Wiener Freiwilligenmesse Interessierten die Gelegenheit, sich über mögliche Tätigkeitsbereiche zu informieren, spannende Gespräche zu führen und letztendlich vielleicht sogar das passende Engagement für sich selbst zu finden. Dieser Austausch war bereits in den vergangenen Jahren von großem Erfolg gekrönt. Auch heuer wird wieder reger Andrang erwartet. Mit rund 5000 Besucher:innen wird über das Wochenende hinweg gerechnet.

Bereits am heutigen Freitag (17. Oktober 2025) ging die YOVO (Freiwilligenmesse für Young Volunteers) in ihre zweite Runde. Sie widmet sich speziell jungen Menschen ab 15 Jahren und zielt darauf ab, bereits im Schulalter zu zivilgesellschaftlichem Engagement zu inspirieren und Berührungsängste abzubauen. Ministerin Schumann legt besonderen Wert darauf, junge Menschen auch im Freiwilligenbereich zu fördern, wie sie zuletzt bei der Entsendefeier von österreichischen Auslandsfreiwilligen betonte.

Auch das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz ist an allen Messetagen durch einen eigenen Stand vertreten, um dort über das Freiwillige Sozialjahr, die Auslandsfreiwilligendienste sowie über Freiwilligenengagement im Allgemeinen zu informieren.

In einem kleinen Festakt wird am Samstag der „Österreichische Freiwilligenkalender 2026“ der Öffentlichkeit vorgestellt.