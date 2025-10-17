  • 17.10.2025, 17:32:03
FPÖ-Antauer: „Kopftücher sind Zeichen unterdrückter Frauen“

Pro-Kopftuch-Demo hat hier in Österreich nichts verloren

Sankt Pölten (OTS) - 

„Kopftücher und Verschleierungen sind ein Zeichen von unterdrückten Frauen und haben vor allem bei Kindern nichts verloren“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer eine Demo gegen ein Kinder-Kopftuchverbot.

„Man stelle sich umgekehrt vor, europäische Frauen im Urlaub würden sich in einem arabischen Land nicht an deren Regeln halten. Zu unserer abendländischen Kultur passen Verschleierungen und Kopftuch einfach nicht. Dass dann auf der Straße mit einer Pro-Kopftuch-Demo mit offenem Visier gegen unsere Werte und Traditionen skandiert wird, ist nicht akzeptabel“, sagt Antauer und unterstreicht die Forderung eines Verbotes des politischen Islams.

