ACTIVE BEAUTY kann 84.000 zusätzliche Leser:innen gewinnen

Salzburg/Wals (OTS) -

Die Media-Analyse 24/25 weist für das dm Kundenmagazin ACTIVE BEAUTY 578.000 Leserinnen und Leser aus – ein Zuwachs von 84.000 oder plus 17 Prozent. 520.000 weibliche Leserinnen (plus 73.000) machen es zum meistgelesenen Frauenmagazin Österreichs.

In der aktuellen Media-Analyse 24/25 für den Zeitraum Juli 2024 bis Juni 2025 sticht unter den Frauenmagazinen ein Titel besonders hervor: ACTIVE BEAUTY, das Kundenmagazin von dm drogerie markt, konnte die Zahl seiner Leserinnen und Leser im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 84.000 auf 578.000 steigern. Mit 520.000 weiblichen Leserinnen (plus 73.000) kann es seinen Status als meistgelesenes Frauenmagazin Österreichs nicht nur verteidigen, sondern weiter ausbauen.

„Ein Zuwachs von plus 17 % in der Leserschaft zeigt uns, dass die Menschen unser Konzept eines redaktionell unabhängigen Magazins mehr denn je schätzen. Körperliche und mentale Gesundheit, Nachhaltigkeit und Achtsamkeit, biologische Ernährung und Babypflege, Innovationen aus der Kosmetikbranche und praktische Tipps rund um den Haushalt – die ACTIVE BEAUTY Redaktion übersetzt Themen, die uns bei dm ein Anliegen sind, in spannende redaktionelle Geschichten und Beiträge. Auf diesem Weg entsteht ein unabhängiges Magazin, das zentrale Werte, die uns bei dm wichtig sind, abwechslungsreich und zielgruppengerecht aufbereitet“, freut sich Christian Freischlager, Ressortleiter Marketing und Einkauf bei dm und Mitglied der dm Geschäftsleitung, über den großen Zuspruch.

„In den vergangenen beiden Jahren haben wir neue Formate im Heft entwickelt, um die Haltungen und Werte von dm noch besser transportieren zu können. Es ist uns gelungen, ein vielseitiges Team für ACTIVE BEAUTY zu begeistern, in dem engagierte junge, Redakteurinnen mit Profis zusammenarbeiten, die langjährige Erfahrungen aus der Arbeit bei den deutschsprachigen Top-Magazinen einbringen“, so Natalie Fuchs, Geschäftsführerin der umsetzenden Agentur movea communication in Salzburg.

ACTIVE BEAUTY wird postalisch an Stammkunden von dm drogerie markt versendet und ist in den dm Märkten kostenlos erhältlich.