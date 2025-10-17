- 17.10.2025, 15:13:33
AVISO! "Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern"
PK der FPÖ Niederösterreich mit Andreas Bors am 21.10.
Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern" mit FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors einzuladen.
Titel/Thema: Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern; LT-Vorschau mit Aktueller Stunde
Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors
Zeit: Dienstag 21. Oktober 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ
Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal
Bitte um Anmeldung bis 20.10. 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.
Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.
Rückfragen & Kontakt
FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at
