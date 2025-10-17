AVISO! "Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern"

Sankt Pölten (OTS) -

Anbei erlaube ich mir, Dich/Sie/Dein/Ihr Medium zur Pressekonferenz der FPÖ Niederösterreich zum Thema „Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern" mit FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors einzuladen.

Titel/Thema: Das Leid von Kindern durch besseren Schutz verhindern; LT-Vorschau mit Aktueller Stunde

Teilnehmer/Redner: FPÖ Niederösterreich Sicherheitssprecher LAbg. Andreas Bors

Zeit: Dienstag 21. Oktober 2025 n. Chr., 10 Uhr MEZ

Ort: FPÖ Niederösterreich Landtagsklub, St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 1, 2. Stock, Mediensaal

Bitte um Anmeldung bis 20.10. 2025 bei j.lielacher@fpoe.at.

Ich freue mich über Dein/Ihr Interesse und Dein/Ihr Kommen.