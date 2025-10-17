Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025

Wien/München (OTS) -

Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit der Goldenen Eule in der Kategorie „Tools“ ausgezeichnet.

Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.

Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.

Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere weitergeben – etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder Lehrlingsausbilder:innen.

„Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet“, sagt Sabine Prohaska. „Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln – etwa durch KI-gestützte Lernpfade“, ergänzt Harald Karrer.

Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem Praxiserfolg.

Mehr Informationen: www.trainerklub.com