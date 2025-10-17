  • 17.10.2025, 14:54:33
  • /
  • OTS0146

Österreicher gewinnen Goldene Eule beim Europäischen Trainingspreis 2025

Innovative Lernplattform für Fachtrainer:innen aus Österreich überzeugt Jury in der Kategorie „Tools“

Wien/München (OTS) - 

Der trainerKlub wurde beim Europäischen Trainingspreis 2025 des BDVT e.V. mit der Goldenen Eule in der Kategorie „Tools“ ausgezeichnet.
Die Plattform von Sabine Prohaska und Harald Karrer vernetzt firmeninterne Fachtrainer:innen mit praxisnahen Lernangeboten.

Der trainerKlub bietet kompakte Learning Nuggets, Live-Webinare, ein Austauschforum und digitale Weiterbildungsnachweise in einer App.
Ziel ist es, jene im Unternehmen zu stärken, die Wissen und Know-how an andere weitergeben – etwa Fachtrainer:innen, Mentor:innen oder Lehrlingsausbilder:innen.

„Die Auszeichnung zeigt, dass unser Engagement europaweit Anerkennung findet“, sagt Sabine Prohaska.

„Der Preis bestärkt uns, den trainerKlub weiterzuentwickeln – etwa durch KI-gestützte Lernpfade“, ergänzt Harald Karrer.

Der Europäische Trainingspreis würdigt innovative Lernprojekte mit messbarem Praxiserfolg.

Mehr Informationen: www.trainerklub.com

Rückfragen & Kontakt

trainerKlub – Vernetzen. Weiterbilden. Wirksam trainieren.
Sabine Prohaska & Harald Karrer
Telefon: +43(0)664 425 25 69
E-Mail: info@trainerklub.com

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NEF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright