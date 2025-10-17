Marchetti: „Bei der FPÖ weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut“

Wien (OTS) -

„Bei der FPÖ weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Während die blaue Familiensprecherin Kritik an der konsequenten Asylpolitik der Volkspartei übt, verbucht der freiheitliche Integrationslandesrat der Steiermark Einsparungen im Asylbudget als Erfolg, die der Rückgang der Asylzahlen erst möglich gemacht hat. Dieser skurrile Fall zeigt, dass die blaue Propagandamaschinerie ihren Fokus dringend auf die interne Abstimmung legen sollte. Denn Landesrat Amesbauer nimmt den fadenscheinigen Argumenten seiner Parteikollegin elegant den Wind aus den Segeln. Fakt ist: Dass die Steiermark durch den Rückgang der Asylzahlen Einsparungen im Budget vornehmen kann, ist einzig und alleine auf die strikte Null-Toleranz-Asylpolitik von Innenminister Gerhard Karner und der Volkspartei zurückzuführen, die europaweit Maßstäbe setzt“, so der Generalsekretär der Volkspartei, Nico Marchetti.

„Das Beispiel Neunkirchen hat gezeigt, dass konstruktive Kräfte in der Kickl-FPÖ auf der roten Liste stehen und von der Partei ausgeschlossen werden. Wer sich wie Landesrat Amesbauer mit vernünftigen Aussagen exponiert, sollte auf der Hut sein, um nicht ins Fadenkreuz von Schnedlitz und Co. zu geraten. Denn anders als ihre konstruktiven Parteikollegen macht es der stramme Radikalisierungskurs von Herbert Kickl immer schwerer, Mehrheiten für handfeste, sinnvolle Reformen für die Österreicher umzusetzen. Mehr als ein Jahr nach der Nationalratswahl wäre es an der Zeit, dass die Kickl-FPÖ endlich einmal etwas für ihre Wählerschaft tut und die Bundesregierung dabei unterstützt, das Richtige für Österreich zu tun“, so Marchetti abschließend.