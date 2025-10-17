Bundesheer: Buchpräsentation „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“

Wien (OTS) -

Am Freitag, dem 17. Oktober, wurde an den Mittelschulen Kopp 1 und 2 das neue Fach- und Sachbuch für Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“ vorgestellt. An der Veranstaltung nahmen Bundesministerin für Landesverteidigung Klaudia Tanner, Generalsekretär Martin Netzer aus dem Bundesministerium für Bildung und die Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs teil. Die Präsentation betonte die Zusammenarbeit zwischen Bildungs- und Verteidigungsministerium, um Kindern altersgerecht Wissen über Sicherheit und Demokratie zu vermitteln.

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner: „Es ist uns ein besonderes Anliegen, jungen Menschen auf anschauliche und spannende Weise zu zeigen, welche entscheidende Rolle das Bundesheer für Sicherheit und Demokratie spielt. Mit diesem Buch können Kinder spielerisch entdecken, wie vielfältig die Aufgaben des Bundesheeres sind und wie wichtig unsere Landesverteidigung für alle ist.“

Nach der Begrüßung durch Bildungsdirektorin Fuchs und den Ansprachen von Verteidigungsministerin Tanner sowie des Generalsekretärs Netzer stellte Brigadier Kirchebner, Leiter der Zielgruppenkommunikation des Bundesministeriums für Landesverteidigung, das Buchprojekt vor. Die Geschichte begleitet zwei Kinder, die bei der Informations- und Leistungsschau des Bundesheeres zum Nationalfeiertag verschiedene Stationen am Wiener Heldenplatz besuchen und Einblicke in Aufgaben und Arbeitsweisen des Bundesheeres erhalten. Ebenso erfolgte eine Lesung ausgewählter Passagen durch Soldaten des Bundesheeres. Anschließend übergaben sie die ersten Bücher an die Klassensprecherinnen und Klassensprecher der Mittelschulen Kopp 1 und 2. Eine „Kostprobe aus der Truppenküche“ rundete die Veranstaltung ab.

Ab dem Schuljahr 2026/27 sind die Themen „Bundesheer“ und „Umfassende Landesverteidigung“ im Lehrplan der 8. Schulstufe in „Geschichte und Politische Bildung“ verpflichtend verankert. Mit dieser Initiative tragen die beteiligten Ministerien dazu bei, jungen Menschen Wissen über Sicherheit, Demokratie und Landesverteidigung zu vermitteln und das Bewusstsein für die Rolle des Bundesheeres in der Gesellschaft zu stärken.

Der Inhalt, die Grafiken und das Layout stammen von Experten aus den Reihen des Bundesheeres. Externe Gutachter begleiteten das Projekt „Mit Adleraugen auf dem Heldenplatz“. Das Buch richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von zehn bis zwölf Jahren und schließt eine bisher bestehende Lücke: Während andere Einsatzorganisationen in der Lebenswelt von Kindern sichtbar sind, ist das Bundesheer bislang kaum präsent. Am 26. Oktober werden im Rahmen der Leistungsschau am Heldenplatz Exemplare des Buches für Interessierte verteilt.