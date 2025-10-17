ÖCV-Präsident Andre Stecher gratuliert designiertem Wiener Erzbischof Josef Grünwidl

Wien (OTS) -

Der Österreichische Cartellverband (ÖCV) gratuliert Josef Grünwidl herzlich zu seiner Ernennung zum künftigen Erzbischof von Wien. „Ich wünsche Erzbischof-designatus Grünwidl Kraft, Weisheit und Gottes Segen für dieses verantwortungsvolle Amt“, erklärt ÖCV-Präsident Andre Stecher.

Der ÖCV sichert dem neuen Erzbischof eine konstruktive Zusammenarbeit zu. „Wir freuen uns auf den Dialog und wollen gemeinsam Impulse für Jugend, Bildung, soziales Engagement und gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen“, so Stecher. Zugleich dankt er dem bisherigen Erzbischof für den geleisteten Dienst.

„Als katholischer Studenten- und Akademikerverband stehen wir bereit, Brücken zu bauen – in Kirche, Wissenschaft und Zivilgesellschaft“, betont Stecher.