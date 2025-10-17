Thomas Stipsits ist bei ORF-Premiere am 20. Oktober einer „Uhudler-Verschwörung“ auf der Spur

Wien (OTS) -

In die tiefsten Weinkeller und hintersten Reben verschlägt es Thomas Stipsits am Montag, dem 20. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in einer ORF-1-Premiere sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON, wenn er in der ORF/ARTE-Verfilmung seines zweiten „Stinatz Krimis“ nach dem Tod eines Winzers als Inspektor Sifkovits eine „Uhudler-Verschwörung“ wittert. Von einem angeblichen Gärgas-Unfall hält der „burgenländische Columbo“ dabei ebenso wenig wie von der Anweisung seines Chefs, keinesfalls zu ermitteln. Neben Thomas Stipsits sind u. a. auch wieder Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Sabrina Reiter, Christoph Krutzler, Clemens Berndorff, Julia Edtmeier und Alexander Absenger sowie Eva Maria Marold, Heinz-Arthur Boltuch und Agnes Hausmann zu sehen. Wie auch bei „Kopftuchmafia“ nahm Daniel Geronimo Prochaska im Regiestuhl Platz, das Drehbuch nach dem gleichnamigen Roman von Thomas Stipsits stammt erneut aus der Feder von Stefan Hafner und Thomas Weingartner. Die Dreharbeiten fanden im September und Oktober 2024 u. a. in Stinatz und Umgebung sowie in Wien statt. Weitere Informationen zum Film sind unter presse.ORF.at abrufbar.



Einen Vorgeschmack auf die „Uhudler-Verschwörung“ gab es gestern, am Donnerstag, dem 16. Oktober, im Rahmen einer Sneak-Preview im Dieselkino Oberwart in Anwesenheit von u. a. ORF-Fernsehfilmchefin Katharina Schenk, Produzent Gerald Podgornig sowie der Schauspieler:innen Thomas Stipsits, Erika Deutinger, Linde Prelog, Erika Mottl, Clemens Berndorff, Lukas Walcher und Hannah Darabos.



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz: „Zeigt, wie man pointierten Humor perfekt mit unterhaltsamer Krimi-Spannung verbindet“



„Thomas Stipsits zeigt mit der ‚Uhudler-Verschwörung‘ einmal mehr, wie man pointierten Humor perfekt mit unterhaltsamer Krimi-Spannung verbindet – und das mit einem Lokalkolorit, das urösterreichischer nicht sein könnte. Die ‚Stinatz Krimis‘ sind schon jetzt eine echte Marke im ORF. In der anschließenden Doku ‚Jamas Stipsits‘ können die Zuschauerinnen und Zuschauer Thomas Stipsits dann noch von einer ganz anderen Seite kennenlernen. Und beides zeigt: Er ist zurecht einer der großen Publikumslieblinge.“



Produzent Gerald Podgornig: „Liebevoll-schrullige Charaktere, viel burgenländisches Lokalkolorit und innovativ-moderner Erzählansatz“



„Beim Lesen der ‚Kopftuchmafia‘ von Thomas Stipsits wusste ich damals sofort, dass ich daraus einen Film mit ihm in der Hauptrolle machen möchte. Die Verfilmung des Romans sowie die Ausstrahlung im ORF und auf ARTE haben dann all unsere Erwartungen übertroffen. Mit diesem Rückenwind sind wir an die Realisierung des zweiten Romans ‚Uhudler-Verschwörung‘ gegangen. Entscheidende Faktoren waren neben der großartigen Vorlage vor allem das einzigartige Team aus Cast und Crew rund um Regisseur Daniel Geronimo Prochaska, das wir glücklicherweise fast zur Gänze ‚mitnehmen‘ konnten. Diese besondere Konstellation war die Grundlage für den Erfolg der ‚Kopftuchmafia‘ und verleiht mit liebevoll-schrulligen Charakteren, viel burgenländischem Lokalkolorit und dem innovativ-modernen Erzählansatz von Daniel Geronimo Prochaska auch diesem Film eine einzigartige Note. Es gibt sogar Musical-Einlagen – und Thomas Stipsits als Sifkovits ist einfach wieder unbezahlbar gut. Wir sind sehr stolz auf diesen zweiten ‚Stinatz Krimi‘ und gespannt, wie er dem Publikum gefallen wird.“



„Uhudler-Verschwörung“ ist eine Koproduktion von Mona Film, ORF und ARTE mit Unterstützung von FISA+, Fernsehfonds Austria und des Landes Burgenland.



ORF-1-Premiere für Dokumentation „Jamas Stipsits“



„Jamas“ sagen die Griechen, wenn sie einander zuprosten. Thomas Stipsits ist ein stolzer „Wahlgrieche“ und hat viel gemacht in seinem Leben, auf das man erfolgreich anstoßen kann: Er ist Kabarettist, Schauspieler, Musiker und Autor. Die Dokumentation „Jamas Stipsits“, die um 21.55 Uhr anschließend an die Premiere des zweiten Stinatz Krimis „Uhudler-Verschwörung“ in ORF 1 (sowie bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON) zu sehen ist, begleitet ihn auf der besonderen Reise zu ausgewählten Stationen seines Lebens und Schaffens: von einem Bühnenauftritt mit Viktor Gernot in Tulln mit exklusiven Backstage-Momenten über einen Drehort im Burgenland bis hin zu seinem persönlichen Rückzugsort auf der griechischen Insel Karpathos. Eine authentische Reise, die den Künstler auch von seiner privaten Seite zeigt – jenseits der Bühne, nahbar, leise und überraschend.