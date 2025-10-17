  • 17.10.2025, 13:50:04
Figl gratuliert Josef Grünwidl zur Ernennung zum Wiener Erzbischof

Josef Grünwidl ist ein Mann des Glaubens und des Dialogs

Wien (OTS) - 

Der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei und Bezirksvorsteher der Inneren Stadt, Markus Figl, gratuliert Josef Grünwidl herzlich zu seiner Ernennung durch Papst Leo XIV. zum neuen Erzbischof von Wien und Nachfolger von Kardinal Christoph Schönborn.

„Mit Josef Grünwidl wird ein tiefgläubiger, besonnener und menschennaher Seelsorger Erzbischof von Wien. Sein Wirken war stets von einem Geist der Versöhnung, des Dialogs und der gelebten Nächstenliebe geprägt“, so Figl. „Gerade in einer Zeit, in der unsere Gesellschaft vor großen Herausforderungen steht, braucht es Persönlichkeiten wie ihn – Menschen, die Brücken bauen und Orientierung geben.“

Figl betont zudem die besondere Bedeutung des Glaubens für das gesellschaftliche Miteinander in Wien: „Der christliche Glaube ist Teil unserer Stadtgeschichte und unseres Wertefundaments. Josef Grünwidl steht für Hoffnung und Zuversicht sowie für eine Kirche, die offen auf die Menschen zugeht und die Botschaft des Evangeliums in den Alltag hineinträgt. Ich wünsche ihm viel Kraft für seine neue Aufgabe.“

Rückfragen & Kontakt

Presse & Kommunikation
Telefon: 01/515 43 230
E-Mail: presse@wien.oevp.at
Website: https://wien.oevp.at

