SPÖ-Krainer: "Reden wir über echte Milliarden-Schäden – dann gerne über alles weitere"

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer unterstützt das Anliegen, sich den finanziellen Schäden gegenüber der Republik und damit allen Steuerzahlenden im Land zu widmen. Die Dringlichkeit und Reihenfolge ergäbe sich dabei eindeutig aus der jeweiligen Größe des Schadens für die Republik: Korruption (über 15 Milliarden Euro), Steuerhinterziehung (rund 13 Milliarden Euro), Lohnraub (ca. 2,3 Milliarden Euro) und dann auch dem Sozialbetrug (rund 0,023 Milliarden Euro). „Es ist höchste Zeit, dass wir in Österreich über die echten Milliarden-Schäden reden – dann gerne über alles weitere“, so Krainer. ****

Der SPÖ-Finanzsprecher rechnet vor: „Wenn wir den gesamten Schaden durch Sozialbetrug bekämpfen könnten, hätten wir erst 0,2 Prozent des Schadensausmaßes durch Steuerhinterziehung bekämpft. Umgekehrt, wenn wir den Schaden durch Steuerhinterziehung um nur 1 Prozent verringern würden, bringt das 130 Millionen Euro." Deswegen empfiehlt Krainer im Sinne der Effizienz und Effektivität: „First things first!"