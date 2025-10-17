  • 17.10.2025, 13:49:02
  • /
  • OTS0134

SPÖ-Krainer: "Reden wir über echte Milliarden-Schäden – dann gerne über alles weitere"

Wien (OTS) - 

SPÖ-Finanzsprecher Jan Krainer unterstützt das Anliegen, sich den finanziellen Schäden gegenüber der Republik und damit allen Steuerzahlenden im Land zu widmen. Die Dringlichkeit und Reihenfolge ergäbe sich dabei eindeutig aus der jeweiligen Größe des Schadens für die Republik: Korruption (über 15 Milliarden Euro), Steuerhinterziehung (rund 13 Milliarden Euro), Lohnraub (ca. 2,3 Milliarden Euro) und dann auch dem Sozialbetrug (rund 0,023 Milliarden Euro). „Es ist höchste Zeit, dass wir in Österreich über die echten Milliarden-Schäden reden – dann gerne über alles weitere“, so Krainer. ****

Der SPÖ-Finanzsprecher rechnet vor: „Wenn wir den gesamten Schaden durch Sozialbetrug bekämpfen könnten, hätten wir erst 0,2 Prozent des Schadensausmaßes durch Steuerhinterziehung bekämpft. Umgekehrt, wenn wir den Schaden durch Steuerhinterziehung um nur 1 Prozent verringern würden, bringt das 130 Millionen Euro.“ Deswegen empfiehlt Krainer im Sinne der Effizienz und Effektivität: „First things first!“ (Schluss) lk/bj

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright