  • 17.10.2025, 13:43:04
  • /
  • OTS0133

AVISO: Pressekonferenz mit Ludwig, Hacker und Niessl zu Sport Austria Finals 2026

Mediengespräch am Dienstag, 21. Oktober 2025 um 11:30 Uhr

Wien (OTS) - 

Anlässlich der sechsten Ausgabe der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien in Wien (3. bis 7. Juni 2026) gibt es eine Pressekonferenz mit Vertretern der Stadt Wien, der Sports Austria und teilnehmenden Athletinnen, um gemeinsam einen Ausblick auf Österreichs größtes Multisport-Event zu geben, das 2026 mit mehr als 6.500 Athlet*innen aus über 30 Sportarten in der Bundeshauptstadt über die Bühne gehen wird.

Wann?
Dienstag, 21. Oktober 2025 um 11:30 Uhr

Wo?
Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Gesprächspartner*innen

  • Bürgermeister Michael Ludwig
  • Sportstadtrat Peter Hacker
  • Sport Austria-Präsident Hans Niessl
  • Lara Tiefenthaler (Rudern)
  • Nina Ringl (Cheerleading)
  • Julia Hauser (Triathlon)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf http://www.wien.gv.at/ übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter http://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.

Rückfragen & Kontakt

Mediensprecher Bürgermeister Michael Ludwig
Mario Dujakovic
Telefon: +43 1 4000 81859
E-Mail: mario.dujakovic@wien.gv.at
Website: https://www.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright