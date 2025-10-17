AVISO: Pressekonferenz mit Ludwig, Hacker und Niessl zu Sport Austria Finals 2026

Wien (OTS) -

Anlässlich der sechsten Ausgabe der Sport Austria Finals powered by Österreichische Lotterien in Wien (3. bis 7. Juni 2026) gibt es eine Pressekonferenz mit Vertretern der Stadt Wien, der Sports Austria und teilnehmenden Athletinnen, um gemeinsam einen Ausblick auf Österreichs größtes Multisport-Event zu geben, das 2026 mit mehr als 6.500 Athlet*innen aus über 30 Sportarten in der Bundeshauptstadt über die Bühne gehen wird.



Wann?

Dienstag, 21. Oktober 2025 um 11:30 Uhr

Wo?

Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal, Eingang Lichtenfelsgasse 2, 1010 Wien

Gesprächspartner*innen

Bürgermeister Michael Ludwig

Sportstadtrat Peter Hacker

Sport Austria-Präsident Hans Niessl

Lara Tiefenthaler (Rudern)

Nina Ringl (Cheerleading)

Julia Hauser (Triathlon)

Das Mediengespräch wird auch als Live-Stream auf http://www.wien.gv.at/ übertragen.

Presse-Fotos sind im Anschluss an den Termin unter http://www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar.

Bitte beachten Sie: Der Zutritt zu Medienterminen der Stadt Wien ist nur mit gültigem Presseausweis möglich.