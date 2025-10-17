Seniorinnen und Senioren feiern Sponsion am IMC Krems

Krems (OTS) -

23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer der fünften SeniorInnenUNI des IMC Krems feierten am 17. Oktober 2025 ihre Sponsion an der Hochschule. Die „Senior Expert“-Zertifikate wurden stolz von Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, IMC Krems Geschäftsführer Udo Brändle, Aufsichtsratsvorsitzendem Heinz Boyer sowie interimistischem Akademischem Leiter Manfred Pferzinger verliehen.

Weiterbildung ist keine Frage des Alters

Von 13.-16. Oktober 2025 fand das achte und somit letzte Modul der SeniorInnenUNI statt. Es wurde wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt: Die Seniorinnen und Senioren bekamen einen Einblick in die Digitalisierung sowie die Energieversorgung von morgen. Sie tauchten außerdem in die Themen „Genussvoll essen und gut ernähren“, „Management im Zeichen der Digitalisierung“ und „Regionalentwicklung“ ein. Zusätzlich durften sie in die Grundlagen der Österreichischen Gebärdensprache hineinschnuppern. Abschließend präsentierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Abschlussarbeiten.

Auch die fünfte Lehrgangsrunde brachte zahlreiche innovative und für das Gemeinwohl wertvolle Projekte hervor. Darunter Projekte zur Unterstützung der Schmetterlingskinder, um Kindern Natur nahe zu bringen sowie zur Gründung einer Zeitpolstergruppe. Die SeniorInnenUNI startete erstmals 2012 und wird vom Land Niederösterreich gefördert.

Erfolgreicher Abschluss

Als krönender Abschluss des Moduls fand am Freitag, 17. Oktober 2025 die Sponsion der SeniorInnenUNI unter Beisein von Frau Landesrätin Teschl-Hofmeister statt. 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten den Lehrgang mit der Abgabe einer Projektarbeit im ehrenamtlichen Bereich abschließen und somit den Titel „Senior Expert“ erlangen.

„Mich freut es außerordentlich und es macht mich stolz 23 neue „Senior Experts“ in Niederösterreich zu haben. Der Wissensdrang und die Neugier der Seniorinnen und Senioren begeistert mich. Die Lust auf neue Erkenntnisse und die Bereitschaft zum lebenslangen Lernen halten jung. In diesem 5. Lehrgang stand das ehrenamtliche Engagement ganz im Mittelpunkt. Dies war uns insofern wichtig, da gerade die ältere Generation ganz wesentlich bei der Gestaltung des generationenübergreifenden Zusammenlebens in einer Gemeinde beiträgt. Die Offenheit für neues Wissen und die Bereitschaft die eigenen Erkenntnisse und Erfahrungen an die jüngeren Generationen weiterzugeben, sind sehr wertvoll für eine Gemeinschaft“ , so Landesrätin Teschl-Hofmeister.

In den acht Modulen, angelehnt an die Kernkompetenzen des IMC Krems – Wirtschaft, Gesundheit und Naturwissenschaften & Technik – konnten die Seniorinnen und Senioren ihr Wissen in verschiedensten Themengebieten vertiefen und erweitern. Eines der Hauptziele war dabei, dass die neu gewonnenen Kenntnisse für die Teilnehmenden auch in ihrem ehrenamtlichen Engagement, beispielsweise bei Vereinen oder in der Gemeinde, gut in die Praxis umsetzbar sind.

Das Resümee der Seniorinnen und Senioren fiel nach vier Semestern äußerst positiv aus: Viel Neues konnte erlernt und Altes aufgefrischt werden, neue Freundschaften wurden geknüpft und vielversprechende Projekte entwickelt.

Nächster Lehrgang: SeniorInnenUNI 2026-2028

„Mit diesem hochwertigen Bildungsangebot vereinen wir alle Generationen am Campus Krems und es sollen sich sowohl Menschen in der zweiten Lebenshälfte angesprochen fühlen, die neue Tätigkeits- und Engagementfelder für sich entdecken wollen, als auch diejenigen, die schon engagiert sind und nicht auf die Aneignung von vertiefendem Wissen und Kompetenzen in verschiedenen Disziplinen verzichten wollen“ , erklärt Ulrike Prommer, Geschäftsführerin des IMC Krems.

So sollen auch zukünftig Seniorinnen und Senioren am IMC Krems die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen und ihr Wissen in ihrer nachfamiliären und nachberuflichen Lebensphase zu erweitern und zu entwickeln. Der nächste Weiterbildungslehrgang der SeniorInnenUNI soll daher ab Mai 2026 starten. Besonders ist dabei, dass auch wieder Alumni der ersten Kohorten Lehrveranstaltungen besuchen können.

Die Anmeldung zur Interessiertenliste für die 6. SeniorInnenUNI ist auf der Website https://www.seniorenuni.at/ möglich. Jetzt anmelden und alle Infos zur Bewerbung für die Teilnahme am nächsten Lehrgang erhalten.