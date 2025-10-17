FPÖ - Krauss: Rot-pinke Misswirtschaft gefährdet Zukunft unserer Kinder

Wien (OTS) -

„Die Entscheidung der Stadt Wien, bei Schulsanierungen zu sparen, ist das direkte Ergebnis einer jahrelangen desaströsen Finanzpolitik. Während Millionen in die Zuwanderung und in schulisch nicht sinnbringende Prestigeprojekte fließen, fehlen nun die Mittel für dringend notwendige Investitionen in unsere Schulen. Das ist ein politischer Offenbarungseid und ein schwerer Schlag für Wiens Kinder“, so der Wiener FPÖ-Bildungssprecher Klubobmann Maximilian Krauss.

Wenn Schulgebäude verfallen und Sanierungen aufgeschoben werden, leidet die Lernqualität massiv. Besonders in jenen Bezirken, in denen Kinder ohnehin schlechtere Startbedingungen haben, werden die Chancen auf eine gute Ausbildung weiter verschlechtert. Die viel beschworene Chancengleichheit wird so zur reinen Worthülse.

„Diese Sparpläne müssen umgehend ad acta gelegt werden. Bildung ist die Zukunft unserer Kinder, wir dürfen sie nicht einfach zur Nebensache erklären. Das ist nicht nur kurzsichtig, das ist zynisch, solange illegale Zuwanderer weiter auf Stadtkosten durchgefüttert werden“, schließt Krauss.