  • 17.10.2025, 13:24:33
  • /
  • OTS0129

FPÖ - Krauss: Rot-pinke Misswirtschaft gefährdet Zukunft unserer Kinder

Schulsanierungen müssen vorangetrieben werden

Wien (OTS) - 

„Die Entscheidung der Stadt Wien, bei Schulsanierungen zu sparen, ist das direkte Ergebnis einer jahrelangen desaströsen Finanzpolitik. Während Millionen in die Zuwanderung und in schulisch nicht sinnbringende Prestigeprojekte fließen, fehlen nun die Mittel für dringend notwendige Investitionen in unsere Schulen. Das ist ein politischer Offenbarungseid und ein schwerer Schlag für Wiens Kinder“, so der Wiener FPÖ-Bildungssprecher Klubobmann Maximilian Krauss.

Wenn Schulgebäude verfallen und Sanierungen aufgeschoben werden, leidet die Lernqualität massiv. Besonders in jenen Bezirken, in denen Kinder ohnehin schlechtere Startbedingungen haben, werden die Chancen auf eine gute Ausbildung weiter verschlechtert. Die viel beschworene Chancengleichheit wird so zur reinen Worthülse.

„Diese Sparpläne müssen umgehend ad acta gelegt werden. Bildung ist die Zukunft unserer Kinder, wir dürfen sie nicht einfach zur Nebensache erklären. Das ist nicht nur kurzsichtig, das ist zynisch, solange illegale Zuwanderer weiter auf Stadtkosten durchgefüttert werden“, schließt Krauss.

Rückfragen & Kontakt

Klub der Wiener Freiheitlichen
Telefon: 01/4000-81769
E-Mail: presse@fpoe-wien.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NFW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright