  • 17.10.2025, 13:22:03
  • /
  • OTS0128

SPÖ-Auer: Rudolf Scholten als ehrenamtlicher Sonderberater ein Gewinn für die Kultur

„Dass FPÖ mit Kulturexpertise nichts am Hut hat, überrascht nicht“

Wien (OTS) - 

SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer begrüßt die Bestellung von Ex-Kulturminister Rudolf Scholten zum Sonderberater des Kulturministers. „Andi Babler hat sich mit Rudolf Scholten einen der versiertesten Kulturpolitiker des Landes für diese ehrenamtliche Funktion geholt. Seine Bestellung ist ein Gewinn für die Kultur.“ Und zu den Aussagen von FPÖ-Mölzer sagt Auer: „Dass die FPÖ mit Kulturexpertise nichts am Hut hat, überrascht nicht. Und natürlich stellt Rudolf Scholten seine Dienste der Republik unentgeltlich zu Verfügung – für die FPÖ offenbar nicht vorstellbar, dass jemand eine Aufgabe aus Liebe zum Land und zur Kultur übernimmt.“ ****

„Sonderberater ist, wie FPÖ-Mölzer eigentlich wissen sollte, eine völlig normale Kabinettsposition, die es in dieser und in vorhergehenden Regierungen gibt und gab. Rudolf Scholten ist dafür der ideale Kandidat, mit seiner Erfahrung und seinem guten Netzwerk in Kultur und Politik. Über seine Bestellung wurde auch völlig transparent informiert“, so Auer. „Rudolf Scholten hat in seinen Funktionen jedenfalls mehr für Kunst und Kultur getan als die ganze FPÖ zusammen.“ (Schluss) ah/ls

Rückfragen & Kontakt

SPÖ-Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-3570
E-Mail: klubpresse@spoe.at
Website: https://klub.spoe.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | SPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright