SPÖ-Auer: Rudolf Scholten als ehrenamtlicher Sonderberater ein Gewinn für die Kultur

SPÖ-Kultursprecherin Katrin Auer begrüßt die Bestellung von Ex-Kulturminister Rudolf Scholten zum Sonderberater des Kulturministers. „Andi Babler hat sich mit Rudolf Scholten einen der versiertesten Kulturpolitiker des Landes für diese ehrenamtliche Funktion geholt. Seine Bestellung ist ein Gewinn für die Kultur.“ Und zu den Aussagen von FPÖ-Mölzer sagt Auer: „Dass die FPÖ mit Kulturexpertise nichts am Hut hat, überrascht nicht. Und natürlich stellt Rudolf Scholten seine Dienste der Republik unentgeltlich zu Verfügung – für die FPÖ offenbar nicht vorstellbar, dass jemand eine Aufgabe aus Liebe zum Land und zur Kultur übernimmt.“ ****

„Sonderberater ist, wie FPÖ-Mölzer eigentlich wissen sollte, eine völlig normale Kabinettsposition, die es in dieser und in vorhergehenden Regierungen gibt und gab. Rudolf Scholten ist dafür der ideale Kandidat, mit seiner Erfahrung und seinem guten Netzwerk in Kultur und Politik. Über seine Bestellung wurde auch völlig transparent informiert", so Auer. „Rudolf Scholten hat in seinen Funktionen jedenfalls mehr für Kunst und Kultur getan als die ganze FPÖ zusammen."