FPÖ - Heinreichsberger: Ankunftszentrum und Notquartier Schlossberg im 13. Bezirk wird auf politischen Druck Ende des Jahres geschlossen

Wien (OTS) - 

„Das Ankunftszentrum und Notquartier Schlossberg im 13. Bezirk ist momentan der einzige Anlaufpunkt für Flüchtlinge aus der Ukraine in Österreich. Aktuell erreicht es täglich seine Kapazitätsgrenze von 232 Plätzen. Seit die Ukraine das Ausreiseverbot für Männer im Alter zwischen 18 und 22 Jahren im Sommer aufgehoben hat, kommen vermehrt junge Männer, das Zentrum ist seit Anfang September täglich vollkommen ausgelastet“, erklärt der Hietzinger FPÖ-Bezirksparteiobmann Klubobmann Georg Heinreichsberger.

Seitens der FPÖ-Hietzing konnte aufgezeigt werden, dass das Ankunftszentrum nicht nur seine Kapazitäten längst überschritten hat und es dadurch zu zahlreichen Problemen mit den Neuzuwanderern im Bezirk gekommen ist, sondern dass auch keine entsprechende Betreuung mehr möglich und zahlreiche Polizeieinsätze notwendig wurden. „Nun zieht zur Freude aller Anrainer Sozialstadtrat Hacker nicht zuletzt auf Druck der FPÖ die Reißleine und wird laut eigener Auskunft, diese Einrichtung bis Jahresende schließen“, zeigt sich Heinreichsberger erfreut. Nun wird der Angstraum rund um das Notquartier bald sein Ende finden.

Rückfragen & Kontakt

Freiheitliche Partei Wien
E-Mail: presse@fpoe.at

