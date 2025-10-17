  • 17.10.2025, 13:08:32
NEOS-PK: „Sicherheit ist Teamarbeit – Österreich und Europa im Gleichschritt zum Schutz der Menschen“ - Montag, 20.10., 9 Uhr

Mit EU-Delegationsleiter Helmut Brandstätter und NEOS-Sicherheitssprecher Douglas Hoyos

Wien (OTS) - 

Vor dem Hintergrund vielfältiger Gefahren von außen müssen Österreich und Europa noch enger zusammenarbeiten. Der Delegationsleiter von NEOS im EU-Parlament, Helmut Brandstätter, und NEOS-Sicherheitssprecher Douglas Hoyos sprechen in dieser Pressekonferenz darüber, welche Schritte Österreich und Europa jetzt gemeinsam zum Schutz der Menschen in Österreich setzen können. Brandstätter wird zudem in seiner Rolle als Berichterstatter der liberalen Renew-Europe-Fraktion im „European Democracy Shield“ über die Fortschritte der EU im Kampf gegen Desinformation informieren.

Datum: 20.10.2025, 09:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: NEOS Parlamentsklub Presspoint 3. Stock
Hansenstraße 3
1010 Wien

URL: https://www.youtube.com/@NEOSNeuesOesterreich/streams

