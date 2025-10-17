SPÖ-Seltenheim: „FPÖ sieht hinter Rotem Kreuz und Kinderkrebshilfe eine linke Weltverschwörung!“

Wien (OTS) -

Die FPÖ hat sich in den vergangenen Tagen im Dachgeschoß des Parlaments mit extremen Rechten getroffen. Was dort in kleinem Kreis besprochen wurde, ist nichts weniger als der Plan für die Zerstörung unserer österreichischen Hilfsorganisationen und Vereine. „Die FPÖ sieht hinter Rotem Kreuz und Kinderkrebshilfe eine linke Weltverschwörung. Sie stellt unsere Hilfsorganisationen, in die wir alle großes Vertrauen haben, unter Generalverdacht und will sie zerstören!“, warnt SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim. ****

Das Treffen reiht sich ein in eine von Rechten organisierte, europaweite und mittlerweile auch weltweite Kampagne gegen Hilfsorganisationen und gemeinnützige Vereine. Ein Teil dieser Kampagne sind die KI-generierten Massenabfragen an Österreichs Bundesministerien. Darin stellt die FPÖ das Rote Kreuz, den Arbeiter-Samariter-Bund, die St. Anna Kinderkrebsforschung oder die Rote Nasen Clowndoctors unter Generalverdacht.

Bezeichnend findet Seltenheim, dass die FPÖ einen ungarischen Orban-Politiker zu ihrer Veranstaltung eingeladen hat. „Die FPÖ will Vertrauen, Demokratie und Zusammenhalt zerstören. Das hat Kickl bei seinen Freunden in Ungarn und Russland gelernt. Hilfsorganisationen und Vereine sind Österreichs Freund und Helfer, die FPÖ ist Putins Freund und Hetzer“, so Seltenheim.

Medienberichte zeigen: Kickl hat seine EIGENE Veranstaltung nach wenigen Minuten verlassen. Seine Parteikollegen haben daraufhin munter weiter Verschwörungserzählungen verbreitet. „Sogar Kickl ist es offenbar zu blöd, wenn seine eigene Partei gegen Rotes Kreuz und Kinderkrebshilfe hetzt!“, so Seltenheim.

Österreich hat nicht ohne Grund hohes Vertrauen in Rotes Kreuz, Caritas und andere Hilfsorganisationen. Dort, wo der Staat oder Einzelne die Herausforderungen nicht alleine bewältigen können, springen Hilfsorganisationen ein: Pflege, Rettung, Katastropheneinsätze und vieles mehr. „Wir stehen hinter den Engagierten und Freiwilligen, wir verteidigen unsere Einsatzkräfte und lassen uns Sozialeinrichtungen nicht schlecht reden. Wir lassen nicht zu, dass die FPÖ unsere Gesellschaft spaltet“, so Seltenheim. (Schluss) mf/bj