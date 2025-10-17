Korrektur zu OTS 0097: Bogner-Strauß/Lindinger: Projekt „Gesund aus der Krise“ bleibt bis 2027

Wien (OTS) -

40.000 junge Menschen konnten dank des Projekts „Gesund aus der Krise“ seit 2022 gestärkt werden. Dadurch erhielten sie – je nach Bedarf – bis zu 15 kostenlose Therapieeinheiten. „Dieses niederschwellige Angebot ist in ganz Österreich anonym möglich. Es war mir wichtig, dass ‚Gesund aus der Krise‘ fortgeführt wird. Erfreulicherweise ist das Projekt bis 2027 trotz angespannter Budgetsituation gesichert“, betont ÖVP-Jugendsprecher Abg.z.NR Bgm. Klaus Lindinger. „Junge Menschen müssen wissen, dass Hilfe da ist, wenn sie sie brauchen!“

Kinder und Jugendliche erhalten rasch und unkompliziert Unterstützung, wenn sie das wollen. Das Projekt „Gesund aus der Krise“ wird vom Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP) in enger Kooperation mit dem österreichischen Bundesverband für Psychotherapie (ÖBVP) umgesetzt. Weiterer Umsetzungspartner ist der Österreichische Berufsverband für Musiktherapie (ÖBM). 35 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung.

Auch Gesundheitssprecherin Abg. z. NR Juliane Bogner-Strauß unterstreicht die Bedeutung der Fortsetzung: „Wie wir mittlerweile wissen, ist jedes dritte Kind bzw. jede/jeder dritte Jugendliche in Österreich im Laufe seines Lebens einmal von einer mentalen Krise betroffen. Das zeigt deutlich, wie groß der Handlungsbedarf ist und wie essenziell Initiativen wie ‚Gesund aus der Krise‘ auch in Zukunft sein werden. Zunehmend steht die mentale Gesundheit der Kinder und Jugendlichen im Fokus der Gesellschaft. Wir als Volkspartei schauen hier nicht weg!“

In den letzten Jahren hat Österreich viel für die psychische Gesundheit getan. Die Kassenstunden für Psychotherapie wurden deutlich erhöht. Aktuell stehen rund 100 Millionen Euro pro Jahr für Psychotherapie zur Verfügung.

Wo bzw. wie bekommen Kinder und Jugendliche Unterstützung?

Gesund aus der Krise:

15 kostenlose Therapieeinheiten (Einzel- oder Gruppensetting)

Keine Diagnose notwendig, Anmeldung auch ohne Zustimmung der Eltern ab 14 Jahren möglich Anmeldung & Infos: gesundausderkrise.at oder telefonisch unter 0800 800 122 (werktags 8–18 Uhr)

Weitere Kontaktstellen:

chat.box von pro mente Jugend – Online-Beratung für Jugendliche mit psychischen Belastungen:

promentejugend.at/chat-box

open2chat.at – Chat von Jugendlichen für Jugendliche, anonym und kostenlos

147 Rat auf Draht – www.rataufdraht.at (Schluss)