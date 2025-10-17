  • 17.10.2025, 12:48:03
  • /
  • OTS0119

Bewusstsein stärken, Frauengesundheit fördern: Wechseljahre sichtbar machen

Gesundheitsministerin Schumann: „Frauengesundheit darf kein blinder Fleck in der Gesundheitspolitik sein.“

Wien (OTS) - 

Rund eine Million Frauen in Österreich befinden sich aktuell in den Wechseljahren – dennoch bleibt dieser natürliche Lebensabschnitt gesellschaftlich und gesundheitspolitisch weitgehend unsichtbar. Der Welt-Menopausentag am 18. Oktober bietet Anlass, auf die gesundheitlichen, psychischen und sozialen Herausforderungen dieser Lebensphase aufmerksam zu machen – und die strukturelle Lücke in der öffentlichen Wahrnehmung zu schließen.

„Die Wechseljahre betreffen die Hälfte der Bevölkerung – dennoch werden sie nach wie vor tabuisiert. Es ist höchste Zeit, dass wir Frauengesundheit in allen Lebensphasen ernst nehmen und sichtbar machen“, betont Gesundheitsministerin Korinna Schumann. „Frauengesundheit darf kein blinder Fleck in der Gesundheitspolitik sein.“

Wenig Wissen, viele Beschwerden – Menstruationsgesundheitsbericht zeigt Handlungsbedarf

Im Jahr 2024 veröffentlichte das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz erstmals den Menstruationsgesundheitsbericht, der auf repräsentativen Daten zur Menstruationsgesundheit in Österreich basiert. Der Bericht zeigt deutlich: Die Wechseljahre sind eine vulnerable Phase für viele Frauen.

  • 98 Prozent der befragten Frauen berichten von Beschwerden in den Wechseljahren.

  • 20 Prozent fühlen sich laut Bericht gar nicht oder nur wenig informiert.

  • In herkömmlichen Gesundheitsberichten finden Themen wie Menstruation und Menopause kaum Beachtung.

Maßnahmen für Enttabuisierung und gezielte Versorgung

Um gezielt gegenzusteuern, arbeitet die Gesundheit Österreich GmbH (GÖG) derzeit an einem Bericht zu evidenzbasierten Gesundheitsförderungs- und Präventionsmaßnahmen sowie zur Versorgung in den Wechseljahren. Ziel ist es, konkrete Handlungsoptionen und Informationsmaterialien abzuleiten, die eine Enttabuisierung und verbesserte Versorgung ermöglichen.

„Frauen haben ein Recht auf fundierte Information, auf gute Versorgung und auf eine öffentliche Debatte, die ihre Lebensrealitäten ernst nimmt“, ergänzt Gesundheitsministerin Schumann. „Die Wechseljahre sind kein Randthema, sondern ein zentraler Bestandteil weiblicher Gesundheit. Mit evidenzbasierter Politik und gezielten Maßnahmen wollen wir Frauen in dieser Lebensphase stärken – medizinisch, gesellschaftlich und politisch.“

Ein zentrales Instrument zur Sichtbarmachung frauenspezifischer Gesundheitsbedürfnisse ist der Aktionsplan Frauengesundheit, der 2017 ins Leben gerufen wurde. Dieser verfolgt das Ziel, Gesundheitspolitik geschlechtersensibel zu gestalten – für alle Frauen in allen Lebensphasen.

Frauengesundheit täglich in den Fokus rücken

Der Welt-Menopausentag rückt das Thema Wechseljahre ins öffentliche Bewusstsein. Doch der Einsatz für Frauengesundheit muss darüber hinaus täglich stattfinden. Nur so können Themen, die 51 Prozent der Bevölkerung betreffen, nachhaltig enttabuisiert, besser erforscht und politisch adressiert werden.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz (BMASGPK)
E-Mail: pressesprecher@sozialministerium.gv.at
Website: https://sozialministerium.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NSO

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright