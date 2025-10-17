  • 17.10.2025, 12:42:32
AVISO: Kooperation zwischen dem Bundesheer und dem Haus der Digitalisierung

Wien (OTS) - 

Am Montag, den 20. Oktober, wird im Beisein von Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner eine Absichtserklärung zwischen dem Verteidigungsministerium und dem Haus der Digitalisierung unterzeichnet. Generalsekretär Arnold Kammel und Haus der Digitalisierung Geschäftsführer Lukas Reutterer werden gemeinsam die Kooperation unterschreiben.

Medienvertreter sind herzlich zu diesem Termin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Eine Anmeldung ist bis 20. Oktober, 08:00 Uhr, unter +43 664-622-1005 bzw. presse@bundesheer.at erwünscht.

Ablauf:
09:30 Uhr Eintreffen der Medienvertreter
10:15 Uhr Beginn der Pressekonferenz
Besichtigungsmöglichkeit Haus der Digitalisierung
11:00 Uhr voraussichtliches Ende

Zeit & Ort:
09:30 Uhr Konrad-Lorenz-Straße 10, 3430 Tulln an der Donau

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Landesverteidigung
Telefon: +43 664-622-1005
E-Mail: presse@bmlv.gv.at
Website: http://www.bundesheer.at
@Bundesheerbauer

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS

