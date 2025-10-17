  • 17.10.2025, 12:37:34
FPÖ-Keyl: „Bahnhof Mariazell als Herzstück einer pulsierenden Bahnstrecke“

Tag der offenen Tür am frisch renovierten Endbahnhof der Mariazellerbahn

Mariazell/St. Pölten (OTS) - 

„Es ist immer wieder ein Erlebnis mit der Himmelstreppe durchs malerische Dirndltal bis nach Mariazell zu fahren“, zeigte sich FPÖ Niederösterreich Verkehrssprecher LAbg. Hubert Keyl, in Vertretung von LH-Stellvertreter Verkehrslandesrat Udo Landbauer, bei der Fahrt mit der Himmelstreppe anlässlich des Tages der offenen Türe des neu modernisierten Bahnhofes in Mariazell am Freitag begeistert.

„Dank unserem LH-Stellvertreter Udo Landbauer wurde auf der Mariazellerbahn ein durchgehender Halbstunden-Takt eingeführt und somit ist diese Strecke eine wichtige Lebensader und kraftvoller Motor für die Region, Wirtschaft, Wallfahrt und Tourismus sowie ein verlässliches, öffentliches Verkehrsmittel für die vielen fleißigen Pendler und Schüler“, streut Keyl der längsten Schmalspurbahn Österreichs, auf der im Vorjahr 677.000 Fahrgäste transportiert wurden, Rosen.

Der Bahnhof Mariazell wurde erst im Vorjahr aufwendig renoviert und barrierefrei gemacht. Zahlreiche Eisenbahnliebhaber, Einheimische und Ausflügler sowie Touristen machten sich am Freitag beim Tag der offenen Türe ein Bild vom absolut gelungenen Schmuckkästchen in Mariazell.

Übrigens: Die Mariazellerbahn hat es, als NÖ-Sieger, übrigens auch ins Finale von „9 Plätze – 9 Schätze“ geschafft und kämpft nun mit den anderen Bundesländer-Schönheiten um den Titel.

Rückfragen & Kontakt

FPÖ Niederösterreich Landtagsklub
Joachim Lielacher, Leitung Presse
Telefon: 06648150962
E-Mail: j.lielacher@fpoe.at
Website: https://www.fpoe-noe.at

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
