Bürgermeister Michael Ludwig gratuliert Josef Grünwidl

Wien (OTS) -

„Ich habe Josef Grünwidl als sehr besonnenen, umsichtigen und weltoffenen Seelsorger, Priester und Kirchenvertreter kennengelernt. Mit seiner Ernennung zum Wiener Erzbischof hat Papst Leo XIV eine weit über die katholische Kirche hinaus angesehene Persönlichkeit zum Nachfolger für Kardinal Christoph Schönborn berufen“, erklärte der Wiener Bürgermeister und Landeshauptmann Michael Ludwig. „Mit Josef Grünwidl verbindet mich seit vielen Jahren eine gute Zusammenarbeit und ich freue mich bereits auf einen noch intensiveren Austausch und eine auch zukünftig intensive Zusammenarbeit zwischen der Erzdiözese und der Stadt Wien.“

Ludwig, der auch Schirmherr von „Unser Stephansdom“ ist, unterstreicht zudem auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Religionsgemeinschaften in Wien. „Das zeichnet Wien als Stadt des Miteinanders aus.“