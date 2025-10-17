SPÖ-Termine von 20. Oktober bis 26. Oktober 2025

Wien (OTS) -

MONTAG, 20. Oktober 2025

16.00 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt die Preisverleihung des „Best Practice Award: Klimafreundliche Gesundheitseinrichtungen“ vor (Marmorsaal des BMASGPK, Radetzkystraße).

18.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler hält im Rahmen der Ausstellungseröffnung „200 Jahre Eisenbahn“ eine Rede (Technisches Museum, Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „70 Jahre Staatsvertrag und die Wandlungen der österreichischen Neutralität“ mit Barbara Tóth, Florian Wenninger und Sarah Knoll. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/yc8bkekk (Karl-Popper Straße 8, 1100 Wien).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „Arab/Middle East Changes“ spricht Gudrun Harrer mit Azadeh Zamirirad, Laura Rockwood und Stephan Klement zum Thema „The Iranian nuclear file: What’s next?“ Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/nhcbxzfd (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 21. Oktober 2025

9.45 Uhr Anlässlich der Plenarsitzung des Europäischen Parlaments (20. bis 23. Oktober) findet ein Pressegespräch mit den SPÖ-EU-Abgeordneten Andreas Schieder und Evelyn Regner statt (Europäisches Parlament Straßburg, Raum WEISS N-1402 und online via Webex: https://tinyurl.com/5b92mkr7).

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „2025: Ressourcen von Demokratie“ spricht Sabine Kroissenbrunner mit Christian Reder über dessen Buch „Bereit zum Aufbrechen“ Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/nhcbxzfd (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

MITTWOCH, 22. Oktober 2025

9.00 Uhr der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (BKA).

10.45 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Eröffnung des „Austrian Health Forum“ in Bad Hofgastein teil.

19.00 Uhr Im Rahmen der Reihe „MQ Gespräche“ des Bruno Kreisky Forums spricht Philipp Blom mit Philippe Sands zum Thema „Gaza und das Völkerrecht in einer neuen Weltordnung“. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/nhcbxzfd (MQ Libelle, Museumsplatz 1, 1070 Wien).

DONNERSTAG, 23. Oktober 2025

11.00 Uhr Der Bundesrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Parlament).

9.30 Uhr Bundesministerin Korinna Schumann nimmt an der Pressekonferenz des Roten Kreuzes zu "10 Jahre Freiwilliges Sozialjahr" mit Rotkreuz-Vizepräsidentin Anja Oberkofler teil (novum, Wiedner Hauptstraße 146-148, 1050 Wien).

10.00 Uhr Bundesminister Markus Marterbauer hält auf der GEWINN-Messe einen Vortrag vor Schüler*innen (Congress Center Messezentrum Wien, Messeplatz 1, 1020 Wien).

15.00 Uhr SPÖ-Bundesgeschäftsführer Klaus Seltenheim hält im Rahmen des Symposiums des Vereins für Wohnbauförderung (VWBF) eine Keynote zum Thema leistbares Wohnen (Ars Electronica Center, Linz).

17.30 Uhr Staatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig nimmt an der Jubiläumsfeier des Vereins CONTRAST teil (Justizpalast, Schmerlingplatz 10, 1010 Wien).

18.30 Uhr Das Karl-Renner-Institut lädt zur Veranstaltung „Montenegros Weg in die EU: Hürden und Chancen“ mit u.a. SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder und dem Vorsitzenden der Demokratischen Partei der Sozialisten Montenegros Danijel Živković. Infos und Anmeldung unter https://tinyurl.com/3ut2vbt7 (Karl-Popper-Straße 8, 1100 Wien).

SAMSTAG, 25. Oktober 2025

15.00 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr nimmt an der Filmvorführung "Ein Tag ohne Frauen" teil und diskutiert im Anschluss mit der isländischen Botschafterin Helga Hauksdottir über die Auswirkungen des Frauenstreiks 50 Jahre später (Topkino, Rahlgasse 1, 1060 Wien).

SONNTAG, 26. Oktober 2026

8.00 Uhr Anlässlich des Nationalfeiertags tritt der Ministerrat zu einer Sitzung zusammen.

10.00 Uhr „Tag der offenen Tür“ im Parlament. Weitere Infos: https://www.parlament.gv.at/erleben/veranstaltungen/tag-der-offenen-tuer

10.00 Uhr Anlässlich des Nationalfeiertags findet im Finanzministerium der „Tag der offenen Tür“ statt. Finanzminister Markus Marterbauer wird gegen 12.00 Uhr vor Ort sein (Winterpalais, Himmelpfortasse 8, Wien).

11.00 Uhr Die Dritte Nationalratspräsidentin Doris Bures nimmt an der Angelobung der Rekruten am Heldenplatz teil.

(Schluss) ls/bj