GRÜNE — TERMINE

Donnerstag, 23.10.25

18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Diskussionsveranstaltung „SOS Demokratie – Zwischen Ausschluss und Demokratieverdrossenheit“ der Grünen Bildungswerkstatt Wien sowie den Grünen Favoriten teil.

Ort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien

Freitag, 24.10.25

16:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung des Klanglicht-Festival teil.

Ort: Orangerie im Burggarten, Stadtpark 2, Graz

17:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Verleihung Nachhaltigkeitspreis der Hans-Carl-von-Carlowitz Gesellschaft teil.

Ort: Carlowitz Congresscenter, Chemnitz