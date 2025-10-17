- 17.10.2025, 12:30:33
GRÜNE — TERMINE
Von 20. bis 26. Oktober 2025
Donnerstag, 23.10.25
18:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Diskussionsveranstaltung „SOS Demokratie – Zwischen Ausschluss und Demokratieverdrossenheit“ der Grünen Bildungswerkstatt Wien sowie den Grünen Favoriten teil.
Ort: VHS Favoriten, Arthaberplatz 18, 1100 Wien
Freitag, 24.10.25
16:30 Uhr: Stv.-Klubobmann Werner Kogler nimmt an der Eröffnung des Klanglicht-Festival teil.
Ort: Orangerie im Burggarten, Stadtpark 2, Graz
17:00 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Verleihung Nachhaltigkeitspreis der Hans-Carl-von-Carlowitz Gesellschaft teil.
Ort: Carlowitz Congresscenter, Chemnitz
Sonntag, 26.10.25
14:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler besucht am Nationalfeiertag den Grünen Stand beim Tag der offenen Tür des Parlaments.
Ort: Österreichisches Parlament
