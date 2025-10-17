ORF-Politikjournalistin Gaby Konrad und MMA-Kämpfer Frédéric Vosgröne zu Gast bei „Willkommen Österreich“

Wien (OTS) -

Die beiden Talkgäste der neuen „Willkommen Österreich“-Ausgabe in „DIE.NACHT“ am 21. Oktober 2025 um 22.00 Uhr in ORF 1 und schon ab 20.00 Uhr auf ORF ON könnten kaum unterschiedlicher sein: Während sich ORF-Politikjournalistin Gaby Konrad mit kritischen Fragen im übertragenen Sinn an den Themen ihrer Interviewpartner „festbeißt“, könnte der Mixed-Martial-Arts-Kämpfer und Social-Media-Star Frédéric Vosgröne das mit dem Beißen durchaus wörtlich nehmen. Der „Neandertaler“ wurde durch einen Kampf zur Internetlegende, bei dem er sich verbissen wie hartnäckig an das Bein seines Gegners klammerte. Mit nachhaltigem Erfolg, denn Vosgröne ist als Kämpfer bis heute ungeschlagen. „Hier ist alles super!“ heißt es danach um 23.00 Uhr bei den „Science Busters“.



„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ (um 22.00 Uhr in ORF 1 und ab 20.00 Uhr auf ORF ON)



Gaby Konrad ist seit 2006 eine unverzichtbare journalistische Kompetenz verschiedener ORF-Redaktionsteams – von der „ZIB“ bis zur „Pressestunde“ oder den werktäglichen Infomagazinen „Aktuell nach eins“ und „Aktuell nach fünf“. Seit 2022 berichtet sie außerdem vom ÖVP-Untersuchungsausschuss und hat 2020 auch die Wahlberichterstattung aus den USA übernommen. Wie sich der Spagat zwischen der Moderation alltäglicher Themen von Gesundheitsmythen, Tier-Storys und dem Jugendwort des Jahres hin zu brennenden weltpolitischen Themen und brisanten internationalen Meldungen ausgeht, wie sie die „Willkommen Österreich“-Momente ihrer Moderationen findet und ob sie über ihre eigenen „Willkommen Österreich“-Highlights lachen konnte, verrät die Steirerin im Talk mit Stermann und Grissemann.



Der zweite Talkgast, MMA-Kämpfer Frédéric Vosgröne, ist nicht für seine vielen Worte bekannt. Dass er trotzdem austeilen kann, zeigt schon ein Blick auf seine noch junge Kampfstatistik. Wie er sich den Nickname „Neandertaler“ verdient hat, was ihn an sogenannten Käfigkämpfen fasziniert und mit welcher Strategie er die „Willkommen Österreich“-Hosts am schnellsten zu Boden ringen würde, stellt er bei Stermann und Grissemann unter Beweis.



Ob er damit Inspiration für einen neuen Naked-Lunch-Song bietet, wird sich erst in Zukunft zeigen. Zum musikalischen Sendungsfinale liefert die Band rund um Mastermind Oliver Welter mit „If This Is The Last Song You Can Hear“ einen Vorgeschmack auf ihr aktuelles Album „Lights (And A Slight Taste Of Death)“, das am 7. November erscheint.