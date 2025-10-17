Caritas der Erzdiözese Wien begrüßt Bestellung von Josef Grünwidl zum neuen Erzbischof von Wien

Wien (OTS) -

Die Caritas der Erzdiözese Wien gratuliert Josef Grünwidl herzlich zu seiner Bestellung zum neuen Erzbischof von Wien. Die beiden Caritasdirektoren, Alexander Bodmann und Klaus Schwertner, verbinden mit dieser Entscheidung große Zuversicht und Hoffnung. „Wir haben Josef Grünwidl in den vergangenen Monaten als jemanden kennengelernt, der den Menschen – so wie bereits sein Vorgänger – mit großer Nähe und Empathie begegnet und ihre Sprache spricht“, so Bodmann und Schwertner. „Sein pastoraler Stil, seine Offenheit und seine Bereitschaft zuzuhören machen ihn zu einem Brückenbauer in einer Zeit, in der viele Menschen Orientierung und Halt suchen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit – nicht zuletzt auch in der Überzeugung, in Josef Grünwidl wieder eine wichtige Stimme für Menschen an den Rändern der Gesellschaft zu haben. Weil Kirche unserer Überzeugung nach immer auch eine besondere Option für die Armen haben sollte.“



Die Sorge um den Nächsten ist ein wesentlicher Ausdruck kirchlichen Lebens – so wie auch die Caritas ein unverzichtbarer Teil der Kirche ist. Dies zeigt sich gerade auch in der pfarrlichen Arbeit der Caritas. In der Erzdiözese Wien wird dies auf eindrucksvolle Weise sichtbar: In zahlreichen Pfarren engagieren sich tausende Freiwillige für Menschen in Not. Sie betreiben Lebensmittelausgabestellen, öffnen Wärmestuben in den Wintermonaten und schaffen Klimaoasen in heißen Sommerwochen. Dieses Engagement ist gelebte Nächstenliebe und entspricht womöglich auch dem, was der neue Erzbischof von Wien gemeint hat, als er auf die Frage nach seiner Spiritualität betont hat, dass Glaube für ihn nicht allein in Ritualen oder Rückzug bestehe, sondern sich im Alltag bewähren müsse. Bodmann: „In einem solchen Glaubensverständnis steckt schon auch ganz viel von dem, was Caritas aus unserer Sicht meint: Gelebter Glaube im Einsatz für Menschen an den Rändern der Gesellschaft und an den Rändern des Lebens.“ Und Schwertner abschließend: „Wir freuen uns auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und darauf, gemeinsam mit Josef Grünwidl den Auftrag der Kirche in der Welt von heute weiterzuentwickeln. Für seine neue Aufgabe wünschen wir ihm von Herzen Alles Gute, viel Kraft und Gottes Segen.“