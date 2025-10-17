Volkshilfe Fenninger zu Notquartier „Schlossberg“: Österreich muss Verantwortung nachkommen

Wien (OTS) -

„Österreich hat sich seit Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine dazu bekannt, Vertriebene aufzunehmen. Nur mehr Wien und Oberösterreich betreiben eine Anlaufstelle für vertriebene Ukrainer*innen“, so Volkshilfe Direktor Erich Fenninger.



Die Volkshilfe betreut das Erstankunftszentrum und Notquartier im Auftrag des Fonds Sozialen Wien (FSW). Fenninger: „ Wien wurde über Monate von Seiten des Bundes und der anderen Bundesländer allein gelassen. Die Kapazitäten des Quartiers sind voll ausgelastet. “