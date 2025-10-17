Herz-Jesu Krankenhaus ist familienfreundlichster Betrieb Wiens 2025

Wien (OTS) -

Die Auszeichnung würdigt das außergewöhnliche Engagement des Hauses für eine Arbeitskultur, die Familie, Beruf und persönliche Lebensphasen in Einklang bringt. Flexible Arbeitszeitmodelle, freie Dienstplanung, Karenz- und Altersteilzeitregelungen sowie individuelle Lösungen, unterstützen die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Besonders hervorgehoben wurden das umfangreiche Informations- und Beratungsangebot für Familien oder die zusätzliche Urlaubszeit ab dem 43. Geburtstag. Fachliche und persönlichkeitsfördernde Weiterbildungen sowie gezielte Maßnahmen zur Gesundheitsförderung schaffen ein Umfeld in dem Mitarbeiter*innen langfristig motiviert und zufrieden bleiben.

Außergewöhnliches Engagement

„Familienfreundlichkeit ist kein Zusatzangebot, sondern Teil unserer Identität“, betont Elvira Czech, Geschäftsführerin des Herz-Jesu Krankenhauses. „Nur wer sich im Team unterstützt fühlt und Raum für das eigene Familienleben hat, kann sich auch mit voller Energie für unsere Patient*innen einsetzen“, ergänzt Brigitte Awart-Resei Leiterin Personalmanagement im Herz-Jesu Krankenhaus.

Mit dieser Auszeichnung unterstreicht das Herz-Jesu Krankenhaus seine wichtige Rolle in der Wiener Gesundheitslandschaft. Als traditionsreiches Spital mit modernem Anspruch zeigt es, dass Exzellenz in der medizinischen Versorgung und soziale Verantwortung Hand in Hand gehen können.

Herz-Jesu Krankenhaus

Das Herz-Jesu Krankenhaus im 3. Bezirk in Wien ist eine orthopädische Fachklinik mit hoher internistischer Expertise in Rheumatologie, Osteologie und Remobilisation. Als eine der größten Kliniken im Bereich Gelenksendoprothetik und gelenkserhaltender Orthopädie bietet sie mit den Abteilungen für Physikalische Medizin und Rehabilitation, Radiologie, Innere Medizin, Intensivmedizin und Schmerztherapie eine Rundum-Versorgung für rund 49.000 Patientinnen und Patienten (stationär und ambulant) jährlich. Das Herz-Jesu Krankenhaus ist ein Unternehmen der Vinzenz Gruppe. Die Vinzenz Kliniken Wien sind Teil der Vinzenz Gruppe. www.kh-herzjesu.at

Vinzenz Gruppe: Gesundheit kommt von Herzen

Die Vinzenz Gruppe ist eines der größten gemeinnützigen Gesundheits- und Sozialunternehmen Österreichs. Von der Prävention, über den klinischen Bereich bis hin zu Pflege und Rehabilitation begleiten wir die Menschen in allen Lebensphasen mit einem vielfältigen Angebot und innovativen neuen Lösungen.

1995 von Ordensfrauen mit langer Tradition und Erfahrung in der Krankenpflege gegründet, verbinden wir tief verwurzelte christliche Werte mit jeder Menge Innovationsgeist, um die Gesundheitsversorgung Österreichs in Zeiten der Veränderung ganzheitlich weiterzuentwickeln.

Mit rund 12.000 Mitarbeiter*innen in unseren Krankenhäusern, in den zahlreichen Pflege- und Rehabilitationseinrichtungen sowie mit neuen Angeboten wie unseren Gesundheitsparks begleiten wir immer mehr Menschen immer individueller bei Gesundheitsfragen & Krankheit, analog und digital.

Weil wir überzeugt sind, dass in Zukunft die besten Angebote aus der Kraft eines inspirierenden Miteinanders entstehen, betreiben wir immer mehr Angebote gemeinsam mit unseren Partner*innen. Dafür suchen wir laufend neue Kooperationen. Denn eine neue Welt der Gesundheit und des Sozialen, entsteht erst im Miteinander. Ermächtigt die Menschen. Und kommt von Herzen. www.vinzenzgruppe.at