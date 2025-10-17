Bundesjugendvertretung zum Tag der Armut: Kindergrundsicherung nicht aufschieben

Wien (OTS) -

Zum Tag gegen Armut am 17. Oktober appelliert die Bundesjugendvertretung (BJV) an die Regierung, die im Regierungsprogramm festgelegte Umsetzung einer Kindergrundsicherung rasch voranzutreiben. Sie stellt aus BJV-Sicht das wirkungsvollste Instrument dar, um Kinderarmut in Österreich langfristig und strukturell zu bekämpfen. „Nach ihrer jüngsten Klausur hat die Regierung angekündigt, dass sie sich in den kommenden sechs Monaten der Kindergrundsicherung widmen will. Wir erwarten uns, dass dieser Ankündigung nun auch Taten folgen“, betont BJV-Vorsitzender Ahmed Naief.

Kinder haben ein Recht auf ein gutes Aufwachsen

Aktuell sind 344.000 Kinder in Österreich von Armut betroffen oder bedroht. Dadurch bleiben ihnen wichtige Chancen verwehrt und das widerspricht der UN-Kinderrechtskonvention, zeigt BJV-Vorsitzende Lejla Visnjic auf: „Von Armut betroffene Kinder haben häufig schlechtere Bildungschancen oder leben oft in überbelegten Wohnungen. Daruch wird ihnen das Recht auf angemessene Lebensbedingungen und ein gesundes Aufwachsen verwehrt. Mit der Umsetzung der Kindergrundsicherung kann die Politik diesen Benachteiligungen entgegenwirken.“

Nachholbedarf bei Kinderbetreuung

Die BJV begrüßt die geplante Zusammensetzung der Kindergrundsicherung, die aus finanziellen Beträgen und Sachleistungen, wie kindgerechter sozialer Infrastruktur, bestehen soll. Wichtig wäre es aus BJV-Sicht, den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen voranzutreiben. Hier gibt es noch großen Nachholbedarf. „Armut kann entstehen, wenn Eltern zu Hause bleiben müssen, weil es keine leistbare Kinderbetreuung gibt. Das ist zum Beispiel oft auf dem Land der Fall. Hier muss dringend nachgebessert und weiter investiert werden. Das würde Eltern und vor allem Alleinerziehende entlasten “, so die BJV-Vorsitzenden abschließend.