PRESSEEINLADUNG: Frauen*Streik 2025 – ÖGKV setzt Zeichen für Gleichberechtigung in der Pflege
Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) beteiligt sich am österreichweiten Frauen*Streik am 24. Oktober 2025 und lädt Sie herzlich zur Berichterstattung ein.
Unter dem Motto „Wir stehen auf – und legen uns hin“ machen Pflegekräfte auf die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und die Belastung im Pflegeberuf aufmerksam.
Mit der symbolischen Aktion – dem gemeinsamen Hinlegen auf rote Decken, Tücher und Pölster – wird auf Erschöpfung, Sichtbarkeit und den Wert von Fürsorgearbeit hingewiesen.
Vertreter:innen der Beteiligten Organisationen stehen vor Ort für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.
Wir freuen uns, wenn Sie den Termin in Ihre Berichterstattung aufnehmen oder persönlich vorbeikommen.
Österreichweiter Frauen*Streik
Datum: 24.10.2025, 17:00 Uhr
Ort: Vor dem Parlament, Wien
Rückfragen & Kontakt
Rückfragen Organisation Frauen*streik:
komplizin@frauenstreik.at
ÖGKV
Mag. Kerstin Meisterl
Telefon: 01/478271017
E-Mail: pr@oegkv.at
Website: https://oegkv.at/
