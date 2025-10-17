PRESSEEINLADUNG: Frauen*Streik 2025 – ÖGKV setzt Zeichen für Gleichberechtigung in der Pflege

Wien (OTS) -

Der Österreichische Gesundheits- und Krankenpflegeverband (ÖGKV) beteiligt sich am österreichweiten Frauen*Streik am 24. Oktober 2025 und lädt Sie herzlich zur Berichterstattung ein.

Unter dem Motto „Wir stehen auf – und legen uns hin“ machen Pflegekräfte auf die ungleiche Verteilung von Care-Arbeit und die Belastung im Pflegeberuf aufmerksam.

Mit der symbolischen Aktion – dem gemeinsamen Hinlegen auf rote Decken, Tücher und Pölster – wird auf Erschöpfung, Sichtbarkeit und den Wert von Fürsorgearbeit hingewiesen.

Vertreter:innen der Beteiligten Organisationen stehen vor Ort für Interviews und Hintergrundgespräche zur Verfügung.



Wir freuen uns, wenn Sie den Termin in Ihre Berichterstattung aufnehmen oder persönlich vorbeikommen.

Österreichweiter Frauen*Streik

Datum: 24.10.2025, 17:00 Uhr

Ort: Vor dem Parlament, Wien