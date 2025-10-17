Pellets bleiben günstigster Komfortbrennstoff – trotz saisonalem Anstieg tausende Euro Einsparung gegenüber Heizöl

Wien (OTS) -

Die aktuelle Preisübersicht der Arbeiterkammer Oberösterreich bestätigt, was auch die Erhebungen von proPellets Austria zeigen: Pellets sind nach wie vor der günstigste Komfortbrennstoff in Österreich. Zwar liegen die Preise saisonbedingt aktuell etwas höher, doch im Vergleich zu Heizöl extraleicht sparen Haushalte nach wie vor enorm. Die Einsparung der letzten fünf Jahre lag für einen durchschnittlichen Haushalt bei knapp 7.200 Euro.

„ 60.000 Haushalte sind allein in den letzten vier Jahren umgestiegen. Das Ziel muss sein, Menschen zu ermutigen, von fossiler auf erneuerbare Energie, wie Pellets, umzusteigen “, erklärt Doris Stiksl, Geschäftsführerin von proPellets Austria. „ Pellets sind ein regional hergestellter, CO₂-neutraler Brennstoff, die seit zwanzig Jahren immer günstiger als fossile Brennstoffe sind. “ Stiksl führt weiter aus. „ Auch wenn die Pelletpreise im Herbst traditionell leicht anziehen, sind sie im Vergleich deutlich günstiger als fossile Brennstoffe. “

Preisvergleich zeigt klaren Vorteil für Pellets

Die von der Arbeiterkammer genannten Preissteigerungen bei losen Pellets sind saison- und produktionsbedingt und spiegeln typische Herbstentwicklungen wider. Die Pelletpreise bleiben jedoch deutlich unter dem Niveau fossiler Energieträger.

Nachhaltig und planbar heizen

Pellets bieten nicht nur Preisvorteile, sondern auch Versorgungssicherheit und Klimaschutz. Die Produktion erfolgt in Österreich, aus Resten der Sägeindustrie. „ Während Heizöl und Gas weltweit an volatile Märkte gebunden sind, profitieren Pelletheizer:innen von einer stabilen, regionalen Wertschöpfungskette “, betont Stiksl.

Jetzt Förderung sichern und umsteigen

Derzeit gibt es für den Tausch von Öl- oder Gasheizungen auf eine moderne Pelletheizung bis zu 18.000 Euro Förderung (Bund und Länder kombiniert). Alle Informationen zum persönlichen Förderanspruch, inklusive Förderrechner, gibt es auf propellets.at