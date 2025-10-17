- 17.10.2025, 10:53:33
- /
- OTS0077
Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 18.10.
Wien (OTS) -
Die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) ist am Samstag, den 18. Oktober bei Klaus Webhofer „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr auf Österreich 1.
Rückfragen & Kontakt
ORF Radio Öffentlichkeitsarbeit
Isabella Henke
Telefon: (01) 87878 18050
E-Mail: isabella.henke@orf.at
OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | HOA