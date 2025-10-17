Luxemburg stellt allen Lehrkräften KI-Tool aus Wien zur Verfügung

Wien/Luxemburg (OTS) -

Luxemburg setzt im Rahmen seiner nationalen KI-Bildungsstrategie auf eine Software aus Österreich. Ab sofort steht die KI-Lösung Teachino allen Lehrkräften Luxemburgs zur Verfügung. Die Integration des Wiener EdTechs ist ein zentraler Bestandteil des vorgestellten „KI Kompass“, mit dem das luxemburgische Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend (MENJ) Künstliche Intelligenz (KI) systematisch im Schulalltag verankern will.

Bei der Vorstellung des Kompass am 6. Oktober 2025 betonte Bildungsminister Claude Meisch: „ KI ist in unseren Schulen bereits Realität, stellt jedoch auf mehreren Ebenen Herausforderungen dar. Der KI-Kompass wird wertvolle Orientierungshilfen bieten, um zu zeigen, wie KI die Schule verbessern kann. Um junge Menschen auf die Herausforderungen der heutigen Welt vorzubereiten, müssen wir jedoch zunächst die menschlichen Kompetenzen der Schüler entwickeln, bevor sie lernen, KI zu verstehen und anschließend KI anzuwenden. “ (aus dem französischen übersetzt)

„Unsere KI ermöglicht es Lehrkräften Materialien an die Bedürfnisse einzelner Schüler:innen anzupassen. Schüler:innen können im eigenen Tempo lernen und erhalten personalisierte Unterstützung und Feedback durch KI. Lehrkräfte behalten den Überblick und können individuell fördern. Dabei besteht ein rechtskonformer Rahmen im Sinne des AI-Act und der DSGVO.” , sagt Stefan Raffeiner, Gründer von Teachino.

Der KI-Kompass

Mit dem „KI Kompass“ hat das luxemburgische Ministerium für Bildung, Kinder und Jugend (MENJ) einen zentralen Bezugsrahmen geschaffen, um die Chancen der Künstlichen Intelligenz (KI) verantwortungsvoll zu nutzen, ihre Risiken bewusst abzuwägen und Innovation im Sinne einer qualitativ hochwertigen Bildung zu fördern.

Im Rahmen der Plattform ki-kompass.lu wird allen Schulleitungen und Lehrkräften neben Praxismaterialien und Weiterbildungsmöglichkeiten auch KI-Software zur Verfügung gestellt. Mit dabei ist das Wiener EdTech-Unternehmen Teachino.

Bedeutung für Österreich

Initiativen wie der luxemburgische KI Kompass zeigen, wie die Lücke zwischen technologischem Fortschritt und schulischer Praxis geschlossen werden kann – und liefert damit ein mögliches Modell für die österreichische Bildungslandschaft.

Die Technologie hinter Teachino wird mit österreichischen Forschungspartnern umgesetzt und von der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft) unterstützt.

Über Teachino

Teachino ist eine Wiener EdTech-Lösung, die Lehrkräfte mit KI im gesamten Unterrichtsprozess unterstützt. Das Tool hilft bei der zielgerichteten Erstellung von Materialien, bietet personalisiertes Feedback für Schüler:innen und liefert übersichtliche Auswertungen. Seit 2022 nutzen über 40.000 Lehrkräfte in mehreren europäischen Ländern Teachino, um Unterricht effizienter und individueller zu gestalten.