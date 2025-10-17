  • 17.10.2025, 10:38:32
Hohe Europäische Kulturerbe-Auszeichnung für St. Mauritius-Kirche in Spitz an der Donau

LH Mikl-Leitner: Kulturelles Erbe hat in Niederösterreich hohen Stellenwert

St. Pölten (OTS) 

Ein bedeutender Erfolg für Niederösterreich: Das farbenfrohe, mittelalterliche Dachziegeldach der St. Mauritius-Kirche in Spitz an der Donau wurde beim renommierten European Heritage Awards / Europa Nostra Awards 2025 mit dem zweiten Platz in der Kategorie „Conservation & Adaptive Reuse“ ausgezeichnet. Die Ehrung würdigt die herausragende Restaurierung des mittelalterlichen, polychrom gefliesten Turmdachs der St. Mauritius Kirche, das als das einzige erhaltene spätmittelalterliche Dach dieser Art in Österreich gilt.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert zur herausragenden Auszeichnung: „Das ist eine Anerkennung dafür, welchen Stellenwert Niederösterreich dem Erhalt unseres kulturellen Erbes bemisst. Die sorgfältige Restaurierung des spätmittelalterlichen Turmdachs der St. Mauritius Kirche verbindet Tradition und Innovation auf beispielhafte Weise. Das Kulturerbe und dieses Schmuckstück in Spitz an der Donau im Speziellen prägen die Identität unseres Landes. Diese Anerkennung stärkt unseren Bemühungen, das kulturelle Erbe weiterhin mit höchster Sorgfalt und Leidenschaft zu bewahren.“

Die Auszeichnung, die von der Europäischen Kommission und Europa Nostra verliehen wird, zählt zu den höchsten Ehrungen im Bereich Kulturerbe in Europa. Das Projekt in Spitz an der Donau vereint traditionelle Handwerkskunst mit moderner Forschung und nachhaltigen Konservierungsmethoden, wodurch nicht nur ein einzigartiges historisches Bauwerk bewahrt, sondern auch die Verbindung der Gemeinde zu ihrem kulturellen Erbe gestärkt wurde.

