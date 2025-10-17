- 17.10.2025, 10:20:03
- /
- OTS0060
Vegan schadet dem Gehirn — Neurowissenschaftlerin warnt (Interviewangebot)
Forscherin der Uni Linz sieht neurologisch relevante Mängel
Veganismus-Hype könnte negative Folgen für die Gehirngesundheit und in der Folge auch für den Schutz des wichtigsten menschlichen Organs vor Demenzerkrankungen haben. Das sagt Dr. Manuela Macedonia, Neurowissenschaftlerin an der Johannes Kepler Universität Linz. Macedonia, die ihre These in einem neuen Buch behandelt, steht für Interviews zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
edition a
Romel Velaj
Telefon: +43 660 356 85 27
E-Mail: romel.velaj@edition-a.at
