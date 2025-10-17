  • 17.10.2025, 10:20:03
  • /
  • OTS0060

Vegan schadet dem Gehirn — Neurowissenschaftlerin warnt (Interviewangebot)

Forscherin der Uni Linz sieht neurologisch relevante Mängel

Wien (OTS) - 

Veganismus-Hype könnte negative Folgen für die Gehirngesundheit und in der Folge auch für den Schutz des wichtigsten menschlichen Organs vor Demenzerkrankungen haben. Das sagt Dr. Manuela Macedonia, Neurowissenschaftlerin an der Johannes Kepler Universität Linz. Macedonia, die ihre These in einem neuen Buch behandelt, steht für Interviews zur Verfügung.

Rückfragen & Kontakt

edition a
Romel Velaj
Telefon: +43 660 356 85 27
E-Mail: romel.velaj@edition-a.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | CAA

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren
© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright