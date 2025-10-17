Vegan schadet dem Gehirn — Neurowissenschaftlerin warnt (Interviewangebot)

Wien (OTS) -

Veganismus-Hype könnte negative Folgen für die Gehirngesundheit und in der Folge auch für den Schutz des wichtigsten menschlichen Organs vor Demenzerkrankungen haben. Das sagt Dr. Manuela Macedonia, Neurowissenschaftlerin an der Johannes Kepler Universität Linz. Macedonia, die ihre These in einem neuen Buch behandelt, steht für Interviews zur Verfügung.