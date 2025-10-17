FMA veröffentlicht Makrobericht 2025 zur Lage der Pensionskassen

Wien (OTS) -

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) hat heute ihren aktuellen Makrobericht zur Lage der österreichischen Pensionskassen veröffentlicht. Der Bericht stellt strukturelle Entwicklungen, aktuelle Trends und Risikolagen im Pensionskassensektor dar und beleuchtet Auswirkungen makroökonomischer, technologischer und klimabezogener Faktoren auf die Branche.

Zum Stichtag 30. Juni 2025 verwalteten die acht österreichischen Pensionskassen Zusagen für über 1,12 Millionen Begünstigte. Das verwaltete Vermögen stieg im Vergleich zum Vorjahr um 3,5% auf insgesamt Ꞓ28,6 Milliarden.

Mehr als 95% des Vermögens werden über Fonds veranlagt, wobei der Anteil alternativer Investmentfonds mit 26% über dem europäischen Durchschnitt (21%) liegt.

Der Bericht enthält detaillierte Informationen zu Liquiditäts-, Profitabilitäts- und Solvabilitätsrisiken, zu den Auswirkungen des Klimawandels sowie zur Umsetzung der neuen Anforderungen der DORA-Verordnung im Bereich der digitalen Resilienz.

Der vollständige Bericht steht ab sofort auf der Website der FMA unter https://www.fma.gv.at/pensionskassen/offenlegung/lage-der-oesterreichischen-pensionskassen/ zum Download bereit.