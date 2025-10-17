- 17.10.2025, 10:08:03
AVISO: Pressekonferenz mit Integrationsministerin Plakolm zum Kinderkopftuchverbot
Medientermin am Montag, 20. Oktober 2025, 10.00 Uhr
Am Montag, den 20. Oktober 2025 um 10.00 Uhr lädt Integrationsministerin Claudia Plakolm gemeinsam mit Sonia Koul, Leiterin des ÖIF-Frauenzentrums, sowie Integrationsexpertin Emina Saric zu einer Pressekonferenz ins Bundeskanzleramt zu Begleitmaßnahmen zum Kinderkopftuchverbot.
Termin für Medien:
10.00 Uhr
PRESSEKONFERENZ
Ort: Kongresssaal, Bundeskanzleramt, Ballhausplatz 2, 1010 Wien (Medieneinlass ab 9.30 Uhr)
Wie üblich wird das Bundeskanzleramt Bilder über seinen Fotoservice unter fotoservice.bundeskanzleramt.at anbieten sowie via Livestream unter www.bundeskanzleramt.gv.at/live übertragen.
HINWEISE ZUR MEDIENTEILNAHME
Bitte weisen Sie beim Betreten des Bundeskanzleramtes Ihre Zutrittsberechtigung vor (Dauerzutrittskarte, gültiger Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion).
