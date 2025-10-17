AVISO Preisverleihung: Ulrike Lunacek erhält Südwind-Auszeichnung „Die Seglerin“

Wien (OTS) -

Ulrike Lunacek steht wie kaum eine andere Person für konsequentes Engagement, politischen Mut und eine klare Haltung für eine gerechtere Welt. Ihr Lebensweg ist geprägt von einem unermüdlichen Einsatz für Frauenrechte, soziale Gerechtigkeit, internationale Solidarität und die Rechte von LGBTIQ-Personen. Sie ist eine starke Stimme – unbequem, klar, engagiert – für eine Welt, in der Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert wird!

Mit der „Seglerin“ zeichnet der Verein Südwind Entwicklungspolitik Wien Menschen aus, die sich in ihrem Leben entwicklungspolitisch engagiert und für Gerechtigkeit in der Welt eingesetzt haben. In diesem Jahr geht die Auszeichnung wohlverdient an Ulrike Lunacek. Im Jahr 2014 wurde die „Seglerin“ erstmals an Sigrun Berger verliehen. Weitere „Segler:innen“ in Folge waren Irmi Salzer, Herman Klosius, Inge Jäger, Fresia Dagach, Maria Szentpetery, Ilse Hanak, Pert Helm und Traude Novy sowie Martin Jäggle. Jede dieser Personen steht für ehrenamtliches Engagement und für Organisationen, die sich für entwicklungspolitisch relevante Themen einsetzen.

Zur Veranstaltung

Wann: Donnerstag, 23. Oktober ab 19 Uhr

Wo: Südwind Buchwelt, Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien

Anmeldung unter vorstand_wien@suedwind.at

Für Snacks & Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung ist kostenlos.

Über Ulrike Lunacek

Geboren wurde Ulrike Lunacek 1957 in Krems an der Donau und aufgewachsen in Niederösterreich und Wien. Nach dem Studium zur Dolmetscherin für Englisch und Spanisch an der Universität Innsbruck (Mag.a 1983) stellte sie ihr Engagement ganz in den Dienst gesellschaftlicher Veränderung: Bereits 1981 war sie Mitbegründerin des Autonomen Frauenhauses Innsbruck und arbeitete dort als Sozialhelferin – ein frühes Zeichen ihrer tiefen Verbundenheit mit der Frauen- und Menschenrechtsbewegung.

Seit 1984 ist sie prägend für die Arbeit der Frauen*solidarität in Wien – zunächst als Mitarbeiterin, später als Obfrau, heute als stellvertretende Obfrau. Ihre internationale Perspektive brachte sie ab 1989 auch in ihre Tätigkeit beim Österreichischen Informationsdienst für Entwicklungspolitik (ÖIE/Südwind) ein – als Redakteurin und Pressereferentin.

Mit ihrer Kandidatur für den Nationalrat 1995 schrieb Ulrike Lunacek Geschichte: Als erste offen lesbische Politikerin Österreichs war sie ein Vorbild für viele und setzte ein starkes Zeichen für Sichtbarkeit und Akzeptanz. Es folgte eine beeindruckende politische Laufbahn: Von 1996 bis 1998 war sie Bundesgeschäftsführerin der Grünen, von 1999 bis 2009 Abgeordnete im Nationalrat – insbesondere engagiert in den Bereichen Außen- und Entwicklungspolitik.

Auch auf europäischer Ebene setzte sie Maßstäbe: Als Abgeordnete im Europaparlament (2009–2017), als Co-Vorsitzende der LGBTI-Intergroup sowie als Berichterstatterin für Kosovo trug sie wesentlich dazu bei, dass Menschenrechte, Minderheitenschutz und demokratische Entwicklung europapolitisch mehr Gewicht bekamen. Von 2014 bis 2017 war sie Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Im Jahr 2020 wurde sie zur Staatssekretärin für Kunst und Kultur in der ersten türkis-grünen Bundesregierung berufen. Die Covid19-Pandemie setzte ihren Bemühungen in der Bundesregierung ein frühes Ende.

Heute lebt Ulrike Lunacek in Wien, wo sie als Autorin, Moderatorin und Referentin weiterhin wichtige gesellschaftliche Diskurse mitgestaltet. Von Juni 2025 bis Juni 2026 ist sie außerdem Sonderemissärin von Außenministerin Beate Meinl-Reisinger für Österreichs Kandidatur für einen nicht-ständigen Sitz im UNO-Sicherheitsrat.