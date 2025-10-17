Bester Schutz vor Infektionswelle ist Steigerung der Durchimpfungsrate

Wien (OTS) -

Die aktuelle Infektionswelle mit grippalen Infekten, Influenza und Covid-19 bringt nicht nur viele Wienerinnen und Wiener ins Krankenbett, sondern auch die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte erheblich unter Druck. „Eine Steigerung der Durchimpfungsrate würde nicht nur den Patientinnen und Patienten schwere Krankheitsverläufe ersparen, sondern auch die Ordinationen entlasten“, sagt Johannes Steinhart, Präsident der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Die Wichtigkeit von Impfungen kann nicht oft genug betont werden, denn sie gehören zu den wirksamsten präventiven Maßnahmen in der Medizin. Ärztinnen und Ärzte sind die vertrauenswürdigste Anlaufaufstelle, denn impfen ist mehr als nur ein einfacher Stich. Es ist ein komplexes Geschehen, bei dem viel berücksichtig werden muss und deshalb aus sehr guten Gründen eine ärztliche Tätigkeit ist.“

„Nutzen Sie das kostenfreie Impfangebot für Covid-19 und Influenza, gehen Sie zu Ihren Vertrauensärztinnen und Vertrauensärzten und lassen Sie sich impfen. Wir Ärztinnen und Ärzte bieten der Bevölkerung höchste Qualitätsstandards, Sicherheit und eine kompetente Beratung“, appelliert Naghme Kamaleyan-Schmied, Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien. „Wer sich impfen lässt, schützt sich selbst und auch seine Mitmenschen.“ Hohe Durchimpfungsraten verhindern unnötiges Leid und sind auch aus ökonomischer Sicht sinnvoll, da sie dem Gesundheitssystem erhebliche Folgekosten ersparen. „Um die Impfquote zu erhöhen, muss endlich die Möglichkeit geschaffen werden, Impfberatung als fixen Bestandteil der ärztlichen Versorgung und als Kassenleistung zu implementieren. Darüber hinaus müssen alle Impfstoffe im Sinne eines One-Stop-Konzepts in den Ordinationen verfügbar sein“, fordert Kamaleyan-Schmied weitere Schritte ein.

Im Praxisplan http://www.praxisplan.at der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien sind Ärztinnen und Ärzte angeführt, die am Öffentlichen Impfprogramm Influenza (ÖIP) und Covid-19-Impfgrogramm teilnehmen.

Notwendige Maßnahmen zur Sicherung der Gesundheit und Kostensenkung: