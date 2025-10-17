  • 17.10.2025, 09:52:06
Neue Bankfiliale: Raiffeisen Stadtbank Wien eröffnet im Auhof-Center

Martin Hauer und Christiane Flehberger mit Dompfarrer Toni Faber und dem Team von der Filiale Auhof-Center
Wien (OTS) - 

Raiffeisen Stadtbank Wien hat im Einkaufszentrum Auhof-Center feierlich eine neue Filiale eröffnet. Damit setzt die Stadtbank ein sichtbares Zeichen für absolute Kundenzentrierung, Wachstum sowie ihre feste Verankerung in der Bundeshauptstadt.

“Wir setzen auf absolute Kundenzentrierung, entwickeln laufend innovative Services und forcieren Beyond-Banking-Angebote. Gleichzeitig stärken wir aus voller Überzeugung das persönliche Beratungsgespräch in unseren Filialen”, betont Michael Höllerer, Generaldirektor Niederösterreich-Wien. “Im Zentrum steht das Ziel, Kundinnen und Kunden ganzheitlich zu begleiten – persönlich in der Filiale, digital und in allen Lebensphasen.”

Die neue Filiale im Auhof-Center ermöglicht es Besucher:innen, ihren Einkauf bequem mit Bankgeschäften zu verbinden. “Das Auhof-Center ist durch die neue Bankfiliale um eine attraktive Dienstleistung reicher”, freut sich Eigentümer KR Peter Schaider. Es wurde ein Ort geschaffen, an dem Alltagswege und Finanzanliegen perfekt ineinandergreifen.

Mit der Eröffnung unterstreicht die Stadtbank ihren Anspruch, in Wien weiter zu wachsen – räumlich, digital und in ihrem Leistungsangebot. Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien, erklärt: “Raiffeisen ist seit jeher die Bank, die als verlässlicher Partner nahe bei den Menschen bleibt. Das zeichnet uns aus und unterscheidet uns von anderen. Die neue Filiale steht exemplarisch für unsere strategische Ausrichtung: Kundennähe und Wachstum.”

Flächendeckende Präsenz in Wien

Mit nunmehr 21 Bezirksbanken ist die Stadtbank flächendeckend in der Bundeshauptstadt vertreten. Während sich die fünf Regionalzentren auf die kompetente Beratung in den Bereichen Finanzierung und Veranlagung konzentrieren, widmen sich die Mitarbeiter:innen in den Bezirksbanken dem täglichen Bankgeschäft. “Filialleiter Hansjörg Starke und sein Team bieten Banking am Puls der Zeit – mit hoher Servicequalität, innovativen digitalen Lösungen und maßgeschneiderten Produkten”, hebt Christiane Flehberger, Leiterin Privatkunden und Private Banking, die fachliche Kompetenz hervor.

Die Filiale wurde am Donnerstag, 16. Oktober 2025, im Beisein zahlreicher Gäste feierlich eröffnet. Die Segnung durch Dompfarrer Toni Faber sowie die Grußworte von Michaela Schüchner, Bezirksvorsteherin des 14. Bezirks, verliehen dem Anlass eine besondere Note.

