Taten statt Worte 2025

Wien (OTS) -

Mit einer feierlichen Preisverleihung im Ringturm der Wiener Städtischen Versicherung fand am Mittwoch, 15. Oktober 2025, der Wettbewerb „Taten statt Worte – familienfreundlichste Betriebe Wiens 2025“ seinen Höhepunkt.

In fünf Kategorien wurden Wiener Unternehmen und Organisationen ausgezeichnet, die Familienfreundlichkeit nicht nur als Schlagwort, sondern als gelebten Teil ihrer Unternehmenskultur verstehen. Die fachkundige Jury würdigte Betriebe, die durch innovative Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf überzeugen – von flexiblen Arbeitszeitmodellen über Weiterbildung und Wiedereinstieg nach der Karenz bis hin zu Unterstützungsangeboten in der Pflege von Angehörigen.

Ein zentrales Thema, das sich heuer wie ein roter Faden durch alle Einreichungen zog, war die Väterbeteiligung im Familienmanagement – ein Bereich, in dem immer mehr Unternehmen mutige und inspirierende Wege gehen.

Die Siegerbetriebe 2025 sind:

In der Kategorie bis 20 Mitarbeitende: Limberg GmbH, neu plus herz GmbH, DVB GEBÄUDEREINIGUNG GmbH



In der Kategorie 21 – 100 Mitarbeitende: ORBIS Austria GmbH, EHL Immobilien GmbH, Bogensberger Vermessung ZT Gmbh



In der Kategorie über 101 Mitarbeitende: Generali Versicherung AG, Bayer Austria Ges.m.b.H., GMS GOURMET GmbH



In der Kategorie Non-Profit-Organisation: Herz-Jesu Krankenhaus, Österreichisches Rotes Kreuz, Österreichische Blindenwohlfahrt gemGmbH



In der Kategorie öffentlich-rechtliche Unternehmen: ÖBB Holding, Österreichische Nationalbibliothek, WU Wirtschaftsuniversität Wien

Heuer wurde auch ein Sonderpreis für die Vereinbarkeit Beruf und Familie in einem herausfordernden Umfeld an den Wiener Gesundheitsverbund verliehen:

Alle Nominierten des Landeswettbewerbs nehmen automatisch nächstes Jahr am Wettbewerb zum Staatspreis teil, der von der Bundesministerin für Europa, Integration und Familie im Bundeskanzleramt verliehen wird. So wird das Engagement der Unternehmen nicht nur auf regionaler, sondern auch auf nationaler Ebene gewürdigt.