AVISO: 10 Jahre Freiwilliges Sozialjahr – Rotes Kreuz feiert Jubiläum eines wichtigen Angebots für junge Menschen

Wien (OTS) -

Seit 2015 haben junge Menschen die Möglichkeit, im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahrs (FSJ) beim Roten Kreuz wichtige Erfahrungen mit gemeinnützigen Tätigkeiten zu sammeln. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden die vielfältigen positiven Aspekte dieses Angebots für die Gesellschaft aufgezeigt und persönliche Erfahrungen geschildert.

Bei der Veranstaltung kurz vor dem Nationalfeiertag am 26. Oktober besteht die Möglichkeit zu Interviews mit FSJ-Absolvent:innen und aktuellen FSJ-Teilnehmer:innen.

Am Podium:

Korinna Schumann

Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz

Anja Oberkofler

Vizepräsidentin des Österreichischen Roten Kreuzes

Katharina Schweighofer

Absolventin des Freiwilligen Sozialjahrs 2015 und Freiwillige beim Österreichischen Roten Kreuz

Anna Ledermüller

Absolventin des Freiwilligen Sozialjahrs 2024 und Freiwillige beim Österreichischen Roten Kreuz

Wann: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 9.30 Uhr

Wo: novum, Wiedner Hauptstraße 146-148, 1050 Wien.

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter presse@roteskreuz.at.

10 Jahre Freiwilliges Sozialjahr – Rotes Kreuz feiert Jubiläum eines wichtigen Angebots für junge Menschen

Pressekonferenz mit Bundesministerin Korinna Schumann und Rotkreuz-Vizepräsidentin Anja Oberkofler, Teilnehmerinnen berichten von ihren Erfahrungen im Freiwilligen Sozialjahr.

Datum: 23.10.2025, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: novum

Wiedner Hauptstraße 146-148

1050 Wien

Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at