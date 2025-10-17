- 17.10.2025, 09:49:34
AVISO: 10 Jahre Freiwilliges Sozialjahr – Rotes Kreuz feiert Jubiläum eines wichtigen Angebots für junge Menschen
Pressekonferenz mit Bundesministerin Korinna Schumann und Rotkreuz-Vizepräsidentin Anja Oberkofler – Teilnehmerinnen berichten von ihren Erfahrungen im Freiwilligen Sozialjahr.
Seit 2015 haben junge Menschen die Möglichkeit, im Rahmen des Freiwilligen Sozialjahrs (FSJ) beim Roten Kreuz wichtige Erfahrungen mit gemeinnützigen Tätigkeiten zu sammeln. Im Rahmen einer Pressekonferenz werden die vielfältigen positiven Aspekte dieses Angebots für die Gesellschaft aufgezeigt und persönliche Erfahrungen geschildert.
Bei der Veranstaltung kurz vor dem Nationalfeiertag am 26. Oktober besteht die Möglichkeit zu Interviews mit FSJ-Absolvent:innen und aktuellen FSJ-Teilnehmer:innen.
Am Podium:
Korinna Schumann
Bundesministerin für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz
Anja Oberkofler
Vizepräsidentin des Österreichischen Roten Kreuzes
Katharina Schweighofer
Absolventin des Freiwilligen Sozialjahrs 2015 und Freiwillige beim Österreichischen Roten Kreuz
Anna Ledermüller
Absolventin des Freiwilligen Sozialjahrs 2024 und Freiwillige beim Österreichischen Roten Kreuz
Wann: Donnerstag, 23. Oktober 2025, 9.30 Uhr
Wo: novum, Wiedner Hauptstraße 146-148, 1050 Wien.
Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und bitten um eine kurze Anmeldung unter presse@roteskreuz.at.
Datum: 23.10.2025, 09:30 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: novum
Wiedner Hauptstraße 146-148
1050 Wien
Österreich
URL: https://www.roteskreuz.at
